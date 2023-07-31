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Какие улицы в Тбилиси свяжет новая дорога?
Какие улицы в Тбилиси свяжет новая дорога?
Новая дорога не только сократит время в пути, но и разгрузит улицы района Вазисубани, отметили в мэрии 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T21:19+0400
2023-07-31T21:19+0400
2023-07-31T22:27+0400
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новости
каха каладзе
тбилиси
ираклий бенделиани
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Новая дорога, которая свяжет подъем Махата и улицы Эшба в столичном районе Вазисубани, позволит передвигаться по ней не только грузовым автомобилям, но и другому транспорту, а также сократит время в пути, сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси. Мэрия Тбилиси завершила строительство еще одной автомобильной дороги столицы в Исанском районе. С работами ознакомились мэр Каха Каладзе и его заместитель Ираклий Бенделиани. В рамках проекта установлено внешнее освещение и осуществлены работы по озеленению – посажены около 870 разных саженцев. На данной территории проведена автомобильная дорога длиной в 1,5 километра. Работы осуществила городская служба инфраструктурного развития мэрии Тбилиси. Стоимость проекта составила 2 миллиона лари. Новая дорога не только сократит время передвижения, но и разгрузит улицы района Вазисубани, отметили в мэрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, ираклий бенделиани, мэрия тбилиси
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, ираклий бенделиани, мэрия тбилиси
Какие улицы в Тбилиси свяжет новая дорога?
21:19 31.07.2023 (обновлено: 22:27 31.07.2023)
Новая дорога не только сократит время в пути, но и разгрузит улицы района Вазисубани, отметили в мэрии
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Новая дорога, которая свяжет подъем Махата и улицы Эшба в столичном районе Вазисубани, позволит передвигаться по ней не только грузовым автомобилям, но и другому транспорту, а также сократит время в пути, сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси.
Мэрия Тбилиси завершила строительство еще одной автомобильной дороги столицы в Исанском районе. С работами ознакомились мэр Каха Каладзе и его заместитель Ираклий Бенделиани.
"Мы завершили еще один инфраструктурный проект, который свяжет друг с другом гору Махата и поселение "Хуалинг". На данной территории в течение многих лет была грунтовая дорога, передвигаться по ней могли только грузовые автомобили. А сегодня благодаря новому дорожному участку, который сократил время передвижения, ею сможет воспользоваться любой человек", – заявил Каладзе.
В рамках проекта установлено внешнее освещение и осуществлены работы по озеленению – посажены около 870 разных саженцев.
На данной территории проведена автомобильная дорога длиной в 1,5 километра. Работы осуществила городская служба инфраструктурного развития мэрии Тбилиси. Стоимость проекта составила 2 миллиона лари.
Новая дорога не только сократит время передвижения, но и разгрузит улицы района Вазисубани, отметили в мэрии.