https://sputnik-georgia.ru/20230731/kakie-ulitsy-v-tbilisi-svyazhet-novaya-doroga-280641847.html

Какие улицы в Тбилиси свяжет новая дорога?

Какие улицы в Тбилиси свяжет новая дорога?

Новая дорога не только сократит время в пути, но и разгрузит улицы района Вазисубани, отметили в мэрии 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T21:19+0400

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грузия

новости

каха каладзе

тбилиси

ираклий бенделиани

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Новая дорога, которая свяжет подъем Махата и улицы Эшба в столичном районе Вазисубани, позволит передвигаться по ней не только грузовым автомобилям, но и другому транспорту, а также сократит время в пути, сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси. Мэрия Тбилиси завершила строительство еще одной автомобильной дороги столицы в Исанском районе. С работами ознакомились мэр Каха Каладзе и его заместитель Ираклий Бенделиани. В рамках проекта установлено внешнее освещение и осуществлены работы по озеленению – посажены около 870 разных саженцев. На данной территории проведена автомобильная дорога длиной в 1,5 километра. Работы осуществила городская служба инфраструктурного развития мэрии Тбилиси. Стоимость проекта составила 2 миллиона лари. Новая дорога не только сократит время передвижения, но и разгрузит улицы района Вазисубани, отметили в мэрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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