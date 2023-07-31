https://sputnik-georgia.ru/20230731/krupnaya-selskokhozyaystvennaya-vystavka-proydet-v-stolitse-gruzii-280125426.html
Крупная сельскохозяйственная выставка пройдет в столице Грузии
Крупная сельскохозяйственная выставка пройдет в столице Грузии
Целью выставки является содействие развитию отрасли в стране 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T10:02+0400
2023-07-31T10:02+0400
2023-07-31T10:02+0400
сельское хозяйство
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Крупная выставка, посвященная сельскому хозяйству, пищевой промышленности, а также перерабатывающим и упаковочным технологиям, пройдет в столичном выставочном пространстве Expo Georgia 17-19 ноября, сообщают организаторы. Целью выставки является содействие развитию отрасли в стране, продвижение местных предпринимателей и внедрение технологических инноваций на грузинском рынке. Местные и иностранные участники смогут представить свои продукты и услуги клиентам и инвесторам, и таким образом повысить осведомленность, а также встретиться с потенциальными партнерами. В рамках выставки также планируется проведение тематических конференций и воркшопов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сельское хозяйство, сельское хозяйство грузии, грузия, новости, экономика, expo georgia
сельское хозяйство, сельское хозяйство грузии, грузия, новости, экономика, expo georgia
Крупная сельскохозяйственная выставка пройдет в столице Грузии
Целью выставки является содействие развитию отрасли в стране
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Крупная выставка, посвященная сельскому хозяйству, пищевой промышленности, а также перерабатывающим и упаковочным технологиям, пройдет в столичном выставочном пространстве Expo Georgia 17-19 ноября, сообщают организаторы.
Целью выставки является содействие развитию отрасли в стране, продвижение местных предпринимателей и внедрение технологических инноваций на грузинском рынке.
Местные и иностранные участники смогут представить свои продукты и услуги клиентам и инвесторам, и таким образом повысить осведомленность, а также встретиться с потенциальными партнерами.
В рамках выставки также планируется проведение тематических конференций и воркшопов.