https://sputnik-georgia.ru/20230731/mikroavtobus-s-turistami-perevernulsya-v-gorakh-gruzii---pogib-gid-iz-ukrainy-280615079.html

Микроавтобус с туристами перевернулся в горах Грузии – погиб гид из Украины

Микроавтобус с туристами перевернулся в горах Грузии – погиб гид из Украины

Причиной аварии стала неисправн6ость автомобиля 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате аварии на высокогорном курорте Гомисмта на западе Грузии.Как сообщает телекомпания "Рустави 2", микроавтобус с украинскими и российскими туристам направлялся из Гомисмта в Батуми (Аджария). Машина вышла из строя, что и стало причиной дорожно-транспортного происшествия. Пострадавших доставили в клинику города Озургети, среди них и водитель – гражданин Грузии. Согласно распространенной информации, погибший – гид из Украины.Гомис Мта – это курортное поселение, которое расположено на высоте 2 100 метров над уровнем моря. Дорога туда сложная, с постоянным подъемом и серпантином. В данный момент она открыта лишь по выходным дням. На ней продолжаются ремонтные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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