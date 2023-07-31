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Народные приметы на Макринин день 2023: что нельзя делать 1 августа?

Народные приметы на Макринин день 2023: что нельзя делать 1 августа?

Православная церковь 1 августа поминает преподобную Макрину – сестру святителей Василия Великого и Григория Нисского 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T14:14+0400

2023-07-31T14:14+0400

2023-07-31T14:14+0400

справки

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В народе праздник называют Макринин день, или Макрины – с ним связаны многочисленные приметы и запреты. Что нельзя делать в Макринин день, о народных приметах и запретах 1 августа, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Макринин день нельзя резать домашнюю скотину и птицу – могут заболеть близкие родственники. В Макринин день нельзя квасить капусту и солить огурцы – по приметам этими продуктами 1 августа можно отравиться. Нельзя в Макринин день ловить рыбу. В старину верили, что русалки 1 августа могут рыбака заманить в подводное царство. В Макринин день нельзя распивать спиртные напитки – это плохая примета, можно стать алкоголиком. Нельзя 1 августа одалживать деньги и приносить чужие вещи в дом – по народным приметам они могут привлечь чужие проблемы и неудачи. По народным приметам в Макринин день нельзя находиться в неубранном помещении, а также носить рванную и грязную одежду: святая, которую считают большой чистюлей, может наказать. Есть примета, что рыжего кота, приблудившегося 1 августа, выгонять из дома нельзя. В Макринин день это животное считается предвестником удачи и финансового благополучия. Народные приметы По народным приметам дождь в Макринин день обещает богатый урожай зерновых, однако орехов будет мало. Солнечный и теплый день в Макринин день предсказывает долгое "бабье лето", а если урожай вишни хороший – это примета, что зима будет долгой и суровой. Ожидается пасмурная погода, если 1 августа увидеть падающую звезду, а много желудей на дубе в Макринин день предсказывает добрые вести и большое счастье. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки