https://sputnik-georgia.ru/20230731/politolog-kitay--nadezhnyy-partner-i-gruziya-eto-znaet-280640048.html

Политолог: Китай – надежный партнер, и Грузия это знает

Политолог: Китай – надежный партнер, и Грузия это знает

Сотрудничество с Китаем очень важно как с экономической, так и с политической точки зрения, особенно в условиях непростой геополитической ситуации, заявил... 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T17:11+0400

2023-07-31T17:11+0400

2023-07-31T17:16+0400

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петре мамрадзе

петр мамрадзе

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Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи было заявлено, что Грузия и Китай устанавливают стратегическое партнерство."Сотрудничество с такой страной, как Китай, для Грузии очень важно. Китай – это партнер, который держит свое слово, и Грузия не раз в этом убеждалась. Я помню те сложнейшие для страны времена, когда китайцы строили Хадорскую ГЭС, это были еще те времена, когда не было никакого правопорядка в Грузии. Но они выстояли, вынесли все и построили. Когда решение принято, то оно доводится до конца", – заявил Мамрадзе.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.

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