https://sputnik-georgia.ru/20230731/robertu-sturua-85-kollektsioner-lyubitel-komforta-i-navsegda-vlyublennyy-v-gruziyu-master-280629140.html

Роберту Стуруа 85: коллекционер, любитель комфорта и навсегда влюбленный в Грузию мастер

Роберту Стуруа 85: коллекционер, любитель комфорта и навсегда влюбленный в Грузию мастер

Роберт Стуруа – легендарный режиссер, мастер экстра-класса и настоящая глыба грузинского и российского театра. Сегодня этой живой легенде исполнилось 85 лет 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T14:34+0400

2023-07-31T14:34+0400

2023-07-31T14:34+0400

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О Роберте Робертовиче сказаны миллионы слов и сделаны тысячи восторженных отзывов, его творчеству посвящены статьи, а его спектакли будут жить вечность – на сцене и вне ее, в умах тех, кто хоть однажды видел на театральных подмостках работы мэтра.В этот день Sputnik Грузия поздравляет маэстро, желает ему долголетия, крепкого здоровья, неисчерпаемого источника вдохновения, новых творческих открытий и побед. А нашим читателям предлагаем узнать о Роберте Стуруа интересные факты, о которых вы, возможно, не знали.Стуруа и литография ПикассоСтуруа – коллекционер не только талантов, и но образцов современного и классического искусства.Одним из редчайших и дорогих экспонатов его коллекции является литография Пикассо, которая попала во владение режиссера довольно интересным путем. Вот что об этом эпизоде рассказывает сам Стуруа: "Как-то организатор и бывший директор Авиньонского фестиваля Поль Вийо и его супруга, с которыми я сдружился еще в Москве, показывали мне места, связанные с Жераром Филиппом.Потом мы сидели в ресторане, владелица которого была так влюблена в Жерара Филиппа, что осталась старой девой. За обедом я сильно напился и, когда пришел в себя в гостиничном номере, увидел, что рядом со мной лежит какая-то картонная труба. С ужасом подумал: "Неужели я это в пьяном виде стянул?"Открыв ее, обнаружил под слоем ваты авторскую литографию Пикассо – обнаженную женщину из серии "Художник и его модель" с подписью автора. Это был подарок Поля и его жены. У меня есть коллекция работ современных художников, но получить Пикассо было для меня необыкновенным счастьем".Что любит обыватель-Стуруа?Поклонники режиссера знают о своем кумире многое – о том, каких драматургов, писателей, композиторов, художников и актеров он любит. А вот что любит обыватель-Стуруа? Прежде всего – комфорт."Первым делом должна быть роскошная сантехника и обязательно шикарная ванная. Недавно узнал, что Бергман тоже именно на это обращал внимание. Потом, у меня должна быть качественная аудиоаппаратура, телевизор не важен, а музыку люблю!" – говорит маэстро.Гастрономические пристрастия режиссераСтуруа объездил весь мир и перепробовал самые разнообразные кухни. Как-то режиссер даже продегустировал черепаховый суп, который, увы, по словам Роберта Робертовича, "пах носками".Так, по признанию режиссера, он большой поклонник украинской, итальянской и французской кухни. "Но в то же время могу быть неприхотливым и есть гречку или овсяную кашу. Но сыр – обязательно. Желательно сулугуни, не люблю несоленые сыры", – признается мастер.Отцы и детиТема отцов и детей неисчерпаема. Не исключение и Роберт Робертович Стуруа. И мы сейчас не о его блестящих спектаклях.Вот что маэстро думает о своем отце, художнике Роберте Ивановиче Стуруа, матери и всеобъемлющей любви: "Я – однолюб. А мой отец был любвеобилен и маме, в общем-то, приходилось трудновато. Но потом она как-то сжилась с этим. Очень его любила. Еще ребенком, догадавшись, что у отца есть какие-то связи, я сильно переживал. И про себя думал, что если бы мама тоже изменяла ему, возможно, я был бы более лоялен к этому. Я страшно ревновал отца, потому что очень любил маму".Его подарила миру ГрузияПросто факт, который говорит сам за себя. Постановка Роберта Стуруа "Гамлет" на сцене лондонского театра "Риверсайд Студиос" в 1992 году была внесена Международным Шекспировским обществом в число десяти лучших мировых постановок "Гамлета" за 50 лет. Гордимся, что одного из лучших интерпретаторов Шекспира миру подарила Грузия.О чем мечтает маэстро?"Не хватает разве только свободного времени куда-то поехать. На берег моря, допустим. Жил бы в какой-то хижине, читал бы, ничего не делал, предавался лени".Грузия до концаЖурналисты часто спрашивают Роберта Стуруа о том, где он хочет жить в старости. Роберт Робертович фантазирует: "Почему бы не Буэнос-Айрес? Это замечательный город. Я бывал там не раз, ставил спектакли и хорошо его знаю.Потом, он очень далеко от Европы, от всей этой мировой суеты. Там вообще не чувствуется, что происходит здесь. О наших страстях можно лишь прочитать в газетах или посмотреть сюжеты по телевидению... Там люди спорят о футболе, в театры ходят. И это как-то напоминает и мою родину.Но Грузия, к сожалению, находится в очень сложном геополитическом месте. Политические страсти и все события, которые происходят в мире, как бы перекатываются прямо через наш "уголок мироздания". А вообще-то я, конечно, пошутил. Никуда я не поеду. Останусь в этом "уголке" до конца".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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