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В Грузии 1 октября пройдут промежуточные выборы

В Грузии 1 октября пройдут промежуточные выборы

Граждане будут избирать мажоритарного депутата от Гори-Каспи и мэра района Гурджаани 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T15:35+0400

2023-07-31T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Промежуточные выборы в парламент, а также внеочередные выборы мэра состоятся в Грузии 1 октября текущего года, говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии. По информации ЦИК, в этот день граждане страны будут избирать мажоритарного депутата от Гори-Каспи и мэра района Гурджаани. Проведение промежуточных и внеочередных выборов стало необходимым после того, как мажоритарный депутат Георгий Ходжеванишвили и мэр района Гурджаани Зураб Утиашвили досрочно покинули свои должности. Как отмечают в ЦИК, избирательная администрация готова провести выборы в полном соответствии с законодательством, прозрачно и на высоком профессиональном уровне. Всего к выборам 1 октября будет открыто 133 избирательных участка. Голосование с использованием аппаратов для верификации избирателей, голосования и подсчета голосов пройдет на 103 избирательных участках и в нем примут участие 85,3% от общего числа избирателей. На остальных участках голосование будет проходить в существующем до этого порядке, однако бюллетени для голосования будут оцифрованы, загружены на соответствующую безопасную платформу и будут доступны всем заинтересованным сторонам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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