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В Грузии 1 октября пройдут промежуточные выборы
В Грузии 1 октября пройдут промежуточные выборы
Граждане будут избирать мажоритарного депутата от Гори-Каспи и мэра района Гурджаани 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T15:35+0400
2023-07-31T15:35+0400
2023-07-31T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Промежуточные выборы в парламент, а также внеочередные выборы мэра состоятся в Грузии 1 октября текущего года, говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии. По информации ЦИК, в этот день граждане страны будут избирать мажоритарного депутата от Гори-Каспи и мэра района Гурджаани. Проведение промежуточных и внеочередных выборов стало необходимым после того, как мажоритарный депутат Георгий Ходжеванишвили и мэр района Гурджаани Зураб Утиашвили досрочно покинули свои должности. Как отмечают в ЦИК, избирательная администрация готова провести выборы в полном соответствии с законодательством, прозрачно и на высоком профессиональном уровне. Всего к выборам 1 октября будет открыто 133 избирательных участка. Голосование с использованием аппаратов для верификации избирателей, голосования и подсчета голосов пройдет на 103 избирательных участках и в нем примут участие 85,3% от общего числа избирателей. На остальных участках голосование будет проходить в существующем до этого порядке, однако бюллетени для голосования будут оцифрованы, загружены на соответствующую безопасную платформу и будут доступны всем заинтересованным сторонам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси
грузия, новости, политика, тбилиси
В Грузии 1 октября пройдут промежуточные выборы
Граждане будут избирать мажоритарного депутата от Гори-Каспи и мэра района Гурджаани
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Промежуточные выборы в парламент, а также внеочередные выборы мэра состоятся в Грузии 1 октября текущего года, говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии.
По информации ЦИК, в этот день граждане страны будут избирать мажоритарного депутата от Гори-Каспи и мэра района Гурджаани. Проведение промежуточных и внеочередных выборов стало необходимым после того, как мажоритарный депутат Георгий Ходжеванишвили и мэр района Гурджаани Зураб Утиашвили досрочно покинули свои должности.
"На этих выборах будут широко использованы электронные технологии, что позволит еще раз наблюдать и изучать все вопросы, связанные с применением технологий на практике. Соответственно, еще лучше подготовимся к всеобщим выборам 2024 года", – говорится в сообщении ЦИК Грузии.
Как отмечают в ЦИК, избирательная администрация готова провести выборы в полном соответствии с законодательством, прозрачно и на высоком профессиональном уровне.
Всего к выборам 1 октября будет открыто 133 избирательных участка. Голосование с использованием аппаратов для верификации избирателей, голосования и подсчета голосов пройдет на 103 избирательных участках и в нем примут участие 85,3% от общего числа избирателей.
На остальных участках голосование будет проходить в существующем до этого порядке, однако бюллетени для голосования будут оцифрованы, загружены на соответствующую безопасную платформу и будут доступны всем заинтересованным сторонам.