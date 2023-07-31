https://sputnik-georgia.ru/20230731/v-tbilisi-snizhaetsya-tarif-na-gaz-dlya-kommercheskikh-potrebiteley-280658163.html

В Тбилиси снижается тариф на газ для коммерческих потребителей

В Тбилиси снижается тариф на газ для коммерческих потребителей

Тариф для коммерческих потребителей с 1 сентября в Тбилиси установлен в размере 1,24 лари за кубометр, включая НДС 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T23:50+0400

2023-07-31T23:50+0400

2023-08-01T00:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Газораспределительная компании Tbilisi Energy с 1 сентября 2023 года снижает тариф на природный газ для коммерческих потребителей в Тбилиси, говорится в сообщении компании. Как отмечено в сообщении, компания Tbilisi Energy является крупнейшей в столице лицензиатом по распределению природного газа, которая обслуживает более полумиллиона абонентов, в том числе до 20 тысяч небытовых потребителей. Таким образом, тариф для коммерческих потребителей с 1 сентября в Тбилиси установлен в размере 1,24 лари за кубометр включая НДС, вместо 1,35 лари за кубометр. В компании также отметили, что тариф бытовых потребителей компании Tbilisi Energy не изменится и вновь составит около 54 тетри за кубометр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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