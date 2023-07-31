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В Тбилиси снижается тариф на газ для коммерческих потребителей
В Тбилиси снижается тариф на газ для коммерческих потребителей
Тариф для коммерческих потребителей с 1 сентября в Тбилиси установлен в размере 1,24 лари за кубометр, включая НДС 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T23:50+0400
2023-07-31T23:50+0400
2023-08-01T00:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Газораспределительная компании Tbilisi Energy с 1 сентября 2023 года снижает тариф на природный газ для коммерческих потребителей в Тбилиси, говорится в сообщении компании. Как отмечено в сообщении, компания Tbilisi Energy является крупнейшей в столице лицензиатом по распределению природного газа, которая обслуживает более полумиллиона абонентов, в том числе до 20 тысяч небытовых потребителей. Таким образом, тариф для коммерческих потребителей с 1 сентября в Тбилиси установлен в размере 1,24 лари за кубометр включая НДС, вместо 1,35 лари за кубометр. В компании также отметили, что тариф бытовых потребителей компании Tbilisi Energy не изменится и вновь составит около 54 тетри за кубометр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, тарифы на газ
грузия, экономика, новости, тбилиси, тарифы на газ
В Тбилиси снижается тариф на газ для коммерческих потребителей
23:50 31.07.2023 (обновлено: 00:01 01.08.2023)
Тариф для коммерческих потребителей с 1 сентября в Тбилиси установлен в размере 1,24 лари за кубометр, включая НДС
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Газораспределительная компании Tbilisi Energy с 1 сентября 2023 года снижает тариф на природный газ для коммерческих потребителей в Тбилиси, говорится в сообщении компании.
Как отмечено в сообщении, компания Tbilisi Energy является крупнейшей в столице лицензиатом по распределению природного газа, которая обслуживает более полумиллиона абонентов, в том числе до 20 тысяч небытовых потребителей.
"Компания импортирует природный газ и осуществляет платежи в долларах США. Принимая во внимание снижение цены закупаемого поставщиками газа и одновременно укрепление национальной валюты по отношению к доллару США, компания приняла решение о снижении небытового тарифа", – говорится в сообщении.
Таким образом, тариф для коммерческих потребителей с 1 сентября в Тбилиси установлен в размере 1,24 лари за кубометр включая НДС, вместо 1,35 лари за кубометр.
В компании также отметили, что тариф бытовых потребителей компании Tbilisi Energy не изменится и вновь составит около 54 тетри за кубометр.