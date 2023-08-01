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Как часто вы ходите к врачам? Результаты опроса
Как часто вы ходите к врачам? Результаты опроса
Мы поинтересовались у читателей, как часто они ходят к врачам 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T17:40+0400
2023-08-01T17:40+0400
2023-08-01T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Большая часть аудитории Sputnik Грузия ходит к врачу только при острой необходимости – таковы результаты опроса, проведенного на сайте новостного агентства. В частности, на вопрос "Как часто вы ходите к врачам?" 46,7% проголосовавших ответили "только при острой необходимости". Часто ли вам снится ваша работа? >>>Еще 23,3% сказали, что идут к медикам, как только чувствуют признаки заболевания. При этом 13,3% участников опроса ответили, что не идут к врачу и лечатся народными средствами. Между тем 10% проголосовавших поделились, что систематически проходят профилактические обследования. Тем временем 6,7% граждан обращаются к медикам тогда, когда домашнее лечение уже не помогает. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, общество, грузия
опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, общество, грузия
Как часто вы ходите к врачам? Результаты опроса
Мы поинтересовались у читателей, как часто они ходят к врачам
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik.
Большая часть аудитории Sputnik Грузия
ходит к врачу только при острой необходимости – таковы результаты опроса
, проведенного на сайте новостного агентства.
В частности, на вопрос "Как часто вы ходите к врачам?" 46,7% проголосовавших ответили "только при острой необходимости".
Еще 23,3% сказали, что идут к медикам, как только чувствуют признаки заболевания. При этом 13,3% участников опроса ответили, что не идут к врачу и лечатся народными средствами.
Между тем 10% проголосовавших поделились, что систематически проходят профилактические обследования. Тем временем 6,7% граждан обращаются к медикам тогда, когда домашнее лечение уже не помогает.