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Как часто вы ходите к врачам? Результаты опроса

Как часто вы ходите к врачам? Результаты опроса

Мы поинтересовались у читателей, как часто они ходят к врачам 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Большая часть аудитории Sputnik Грузия ходит к врачу только при острой необходимости – таковы результаты опроса, проведенного на сайте новостного агентства. В частности, на вопрос "Как часто вы ходите к врачам?" 46,7% проголосовавших ответили "только при острой необходимости". Часто ли вам снится ваша работа? >>>Еще 23,3% сказали, что идут к медикам, как только чувствуют признаки заболевания. При этом 13,3% участников опроса ответили, что не идут к врачу и лечатся народными средствами. Между тем 10% проголосовавших поделились, что систематически проходят профилактические обследования. Тем временем 6,7% граждан обращаются к медикам тогда, когда домашнее лечение уже не помогает. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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