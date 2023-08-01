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Как вы оцениваете установление стратегического партнерства Грузии с Китаем?
Как вы оцениваете установление стратегического партнерства Грузии с Китаем?
01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T19:44+0400
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грузия, новости, китай, сша, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
грузия, новости, китай, сша, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы

Как вы оцениваете установление стратегического партнерства Грузии с Китаем?

19:44 01.08.2023
© photo: Sputnik / Павел БедняковГосударственный флаг КНР, архивное фото
Государственный флаг КНР, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2023
© photo: Sputnik / Павел Бедняков
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