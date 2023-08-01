https://sputnik-georgia.ru/20230801/kak-vy-otsenivaete-ustanovlenie-strategicheskogo-partnerstva-gruzii-s-kitaem-280716102.html
Как вы оцениваете установление стратегического партнерства Грузии с Китаем?
Как вы оцениваете установление стратегического партнерства Грузии с Китаем?
01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T19:44+0400
2023-08-01T19:44+0400
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Sputnik Грузия
грузия, новости, китай, сша, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
грузия, новости, китай, сша, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
Как вы оцениваете установление стратегического партнерства Грузии с Китаем?
© photo: Sputnik / Павел БедняковГосударственный флаг КНР, архивное фото
© photo: Sputnik / Павел Бедняков