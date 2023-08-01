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Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T20:31+0400

2023-08-01T20:31+0400

2023-08-01T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Кратковременный дождь с грозой ожидается в некоторых районах Грузии на фоне высокой температуры до 5 августа, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В некоторых местах восточной Грузии возможно пойдет град. Температура воздуха в западной Грузии достигнет +28...+33 градусов тепла. В восточной Грузии с 2-3 августа температура воздуха в некоторых местах прогреется до +36...+38 градусов тепла. С 4 августа температура воздуха упадет до +27...+32 градусов тепла. В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха увеличится до +33...+35 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии