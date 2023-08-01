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Китай решил ограничить экспорт комплектующих для БПЛА
Китай решил ограничить экспорт комплектующих для БПЛА
Целью ограничения в Китае назвали защиту государственной безопасности и интересов 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T00:40+0400
2023-08-01T00:40+0400
2023-08-01T00:40+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Китай вводит запрет на экспорт некоторого оборудования, связанного с беспилотными летательными аппаратами, без специального разрешения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.Ограничение будет задействовано с 1 сентября. С сентября специальное разрешение понадобится на экспорт лазерных прицелов, радиолокаторов с синтезированной апертурой, приборов для создания инфракрасных изображений, оборудование связи, которые могут использоваться на БПЛА.Кроме того, будет ограничен экспорт двигателей для беспилотников, максимальная продолжительная мощность которых превышает 16 киловатт.Также спецразрешение понадобится на экспорт из Китая оборудования по созданию помех для дронов.Минкоммерции также опубликовало заявление официального представителя ведомства, в котором комментируются введенные ограничения.Согласно заявлению министерства коммерции Китая, расширение экспортного контроля в сфере беспилотных летательных аппаратов не направлено против каких либо стран и регионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, китай
Китай решил ограничить экспорт комплектующих для БПЛА
Целью ограничения в Китае назвали защиту государственной безопасности и интересов
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Китай вводит запрет на экспорт некоторого оборудования, связанного с беспилотными летательными аппаратами, без специального разрешения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.
Ограничение будет задействовано с 1 сентября.
"В последние годы технологии беспилотных аппаратов постоянно развиваются, постоянно расширяется и сфера их применения, риск того, что некоторые беспилотники с высокими техническими характеристиками будут использованы в военных целях, постоянно растет", - говорится в заявлении.
С сентября специальное разрешение понадобится на экспорт лазерных прицелов, радиолокаторов с синтезированной апертурой, приборов для создания инфракрасных изображений, оборудование связи, которые могут использоваться на БПЛА.
Кроме того, будет ограничен экспорт двигателей для беспилотников, максимальная продолжительная мощность которых превышает 16 киловатт.
Также спецразрешение понадобится на экспорт из Китая оборудования по созданию помех для дронов.
Минкоммерции также опубликовало заявление официального представителя ведомства, в котором комментируются введенные ограничения.
Согласно заявлению министерства коммерции Китая, расширение экспортного контроля в сфере беспилотных летательных аппаратов не направлено против каких либо стран и регионов.