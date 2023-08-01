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Машина упала в овраг в Аджарии – погиб молодой мужчина

Машина упала в овраг в Аджарии – погиб молодой мужчина

Водитель не смог справиться с управлением и слетел с дороги, сообщают очевидцы 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T15:36+0400

2023-08-01T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Один человек погиб и четверо получили повреждения в результате крупной аварии в Кобулети, сообщает Аджарское телевидение. ДТП произошло в селе Кохи. Автомобиль упал в овраг. Пострадавших перевели в клиники Кобулети. Состояние трех человек стабильное, а положение еще одного пациента оценивается как критическое. Ему провели операцию. По словам очевидцев, водитель не смог справиться с управлением и слетел с дороги. Достать автомобиль из реки спасателям пока не удалось. По факту начато следствие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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