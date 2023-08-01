https://sputnik-georgia.ru/20230801/narod-vyneset-natsdvizheniyu-reshayuschiy-verdikt--lider-gruzinskoy-mechty-280706044.html

Народ вынесет "Нацдвижению" решающий вердикт – лидер "Грузинской мечты"

Народ вынесет "Нацдвижению" решающий вердикт – лидер "Грузинской мечты"

Депутат от общественного движения "Сила народа" выступил с инициативой начать в парламенте Грузии процесс изучения "преступной деятельности" в прошлом правящей... 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T16:00+0400

2023-08-01T16:00+0400

2023-08-01T16:19+0400

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единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

созар субари

молдова

общественное движение "сила народа"

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Грузинский народ должен вынести крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" решающий политический приговор во время парламентских выборов в октябре 2024 года, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. С инициативой начать в парламенте Грузии процесс изучения "преступной деятельности" "Нацдвижения" и судебного разбирательства выступил депутат от общественного движения "Сила народа" Созар Субари. В качестве примера он привел Молдову, где Конституционный суд 19 июня признал неконституционной оппозиционную партию "Шор". При этом, по мнению Кобахидзе, сделать это будет еще проще в таких условиях, когда партию возглавляет Леван Хабеишвили. В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения".Что касается примера Молдовы, то, как отметил Кобахидзе, там степень демократии достаточно низкая, исходя из этого, там проще принимать такие решения, как запрет партии, арест депутатов и т. д. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Что происходит в ЕНД "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, созар субари, молдова, общественное движение "сила народа"