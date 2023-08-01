https://sputnik-georgia.ru/20230801/nikto-v-gruzii-ne-dumaet-kak-posol-ssha---kobakhidze-otvetil-na-zayavlenie-diplomata-280687473.html

Никто в Грузии не думает, как посол США – Кобахидзе ответил на заявление дипломата

Никто в Грузии не думает, как посол США – Кобахидзе ответил на заявление дипломата

Американский дипломат заявила, что никто не должен ожидать, что грузины будут приветствовать народ из России с учетом территориальных проблем страны 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T13:33+0400

2023-08-01T13:33+0400

2023-08-01T13:44+0400

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ираклий кобахидзе

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грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Большинство жителей Грузии не согласны с мнением посла США Келли Дегнан насчет российских туристов, и говорить от имени грузинского народа – это не дело какого-либо посла, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан, комментируя акцию протеста из-за прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту, заявила, что никто не должен ожидать, что грузины будут приветствовать народ из России с учетом территориальных проблем Грузии.Как отметил Кобахидзе, большинство жителей страны не согласны с тем, что ни один русский не должен посещать Грузию.Ранее Кобахидзе заявил, что если российские туристы не будут приезжать в Грузию, в течение года страна потеряет около 1 миллиарда долларов, в то время как экономика страны составляет 30 миллиардов долларов.Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики.Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау.В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс (27 июля) грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом в руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, батуми, сша, ираклий кобахидзе, келли дегнан, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение