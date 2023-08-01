https://sputnik-georgia.ru/20230801/politolog-ob-anneksii-zapadnoy-ukrainy-polshey-i-o-tom-chem-eto-ugrozhaet-belarusi-280688626.html

Политолог об аннексии Западной Украины Польшей и о том, чем это угрожает Беларуси

Политолог об аннексии Западной Украины Польшей и о том, чем это угрожает Беларуси

В понимании Вашингтона все славяне – расходный материал, поэтому можно продолжать кровавые провокации, даже если они могут привести к ядерной войне в Европе 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T16:27+0400

2023-08-01T16:27+0400

2023-08-01T16:28+0400

мультимедиа

видео

в мире

политика

польша

беларусь

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/01/280688417_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_01bd4dbacf2b6915aa6781a8dfb31a12.jpg

Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил доктор экономических наук, президент российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. По словам эксперта, главная марионетка США в Восточной Европе – Польша – исторически считается одним из самых опытных провокаторов. И стремление Варшавы захватить Западную Украину и притязания в отношения Беларуси однажды могут привести к непоправимым последствиям.

польша

беларусь

вашингтон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, политика, польша, беларусь, вашингтон, видео