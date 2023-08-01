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Политолог об аннексии Западной Украины Польшей и о том, чем это угрожает Беларуси
Политолог об аннексии Западной Украины Польшей и о том, чем это угрожает Беларуси
В понимании Вашингтона все славяне – расходный материал, поэтому можно продолжать кровавые провокации, даже если они могут привести к ядерной войне в Европе 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T16:27+0400
2023-08-01T16:27+0400
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Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил доктор экономических наук, президент российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. По словам эксперта, главная марионетка США в Восточной Европе – Польша – исторически считается одним из самых опытных провокаторов. И стремление Варшавы захватить Западную Украину и притязания в отношения Беларуси однажды могут привести к непоправимым последствиям.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, польша, беларусь, вашингтон, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, польша, беларусь, вашингтон, видео
Политолог об аннексии Западной Украины Польшей и о том, чем это угрожает Беларуси
16:27 01.08.2023 (обновлено: 16:28 01.08.2023)
В понимании Вашингтона все славяне – расходный материал, поэтому можно продолжать кровавые провокации, даже если они могут привести к ядерной войне в Европе
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил доктор экономических наук, президент российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
По словам эксперта, главная марионетка США в Восточной Европе – Польша – исторически считается одним из самых опытных провокаторов. И стремление Варшавы захватить Западную Украину и притязания в отношения Беларуси однажды могут привести к непоправимым последствиям.