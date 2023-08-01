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Премьер Грузии прибыл в Казахстан
Премьер Грузии прибыл в Казахстан
В рамках визита запланирована встреча с премьером Казахстана 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T14:16+0400
2023-08-01T14:16+0400
2023-08-01T14:27+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился из Китая в Казахстан, сообщили в пресс-службе администрации правительства. В аэропорту Алматы Ираклия Гарибашвили встречали заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев, исполняющий обязанности мэра Алматы Алишер Абдикадиров, посол Казахстана в Грузии Малик Мурзалин и посол Грузии в Казахстане Николоз Лалиашвили. В рамках визита глава правительства встретится с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым. Ираклий Гарибашвили находится в Казахстане вместе с делегацией.Премьер-министр Казахстан посетил Грузию в конце июня 2023 года.Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, казахстан, алматы, ираклий гарибашвили, китай
Премьер Грузии прибыл в Казахстан
14:16 01.08.2023 (обновлено: 14:27 01.08.2023)
В рамках визита запланирована встреча с премьером Казахстана
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился из Китая в Казахстан, сообщили в пресс-службе администрации правительства.
В аэропорту Алматы Ираклия Гарибашвили встречали заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев, исполняющий обязанности мэра Алматы Алишер Абдикадиров, посол Казахстана в Грузии Малик Мурзалин и посол Грузии в Казахстане Николоз Лалиашвили.
В рамках визита глава правительства встретится с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым.
Ираклий Гарибашвили находится в Казахстане вместе с делегацией.
Премьер-министр Казахстан посетил Грузию в конце июня 2023 года.
Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма.