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Режим чрезвычайной ситуации введен в энергетике Кыргызстана
Режим чрезвычайной ситуации введен в энергетике Кыргызстана
Режим ввели для принятия экстренных мер по выводу Кыргызстана из энергетического кризиса 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T22:52+0400
2023-08-01T22:52+0400
2023-08-01T22:52+0400
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кыргызстан
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экономика
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ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. Режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики начал действовать в Кыргызстане с 1 августа, соответствующий указ ранее подписал президент республики Садыр Жапаров.Режим ввели для принятия экстренных мер по выводу Кыргызстана из энергетического кризиса, который связан с климатическими условиями, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, а также дефицитом генерирующих мощностей в условиях опережающего роста энергопотребления.По словам президента страны Садыра Жапарова, повода для беспокойства населения в связи с введением режима ЧС в энергетике нет. В интервью госагентству "Кабар" глава государства рассказал, что эти меры принимаются для того, чтобы Минэнерго могло оперативно принимать нужные для энергетики страны решения, не тратя времени на лишнюю бюрократию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, кыргызстан, новости, экономика, садыр жапаров
в мире, кыргызстан, новости, экономика, садыр жапаров
Режим чрезвычайной ситуации введен в энергетике Кыргызстана
Режим ввели для принятия экстренных мер по выводу Кыргызстана из энергетического кризиса
ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. Режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики начал действовать в Кыргызстане с 1 августа, соответствующий указ ранее подписал президент республики Садыр Жапаров.
Режим ввели для принятия экстренных мер по выводу Кыргызстана из энергетического кризиса, который связан с климатическими условиями, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, а также дефицитом генерирующих мощностей в условиях опережающего роста энергопотребления.
Кроме того, министерству энергетики страны предоставили право определения земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии. Также госпредприятия в энергетической отрасли смогут приобретать товары методом из одного источника в рамках реализации мероприятий, связанных с введением режима ЧС.
По словам президента страны Садыра Жапарова, повода для беспокойства населения в связи с введением режима ЧС в энергетике нет. В интервью госагентству "Кабар" глава государства рассказал, что эти меры принимаются для того, чтобы Минэнерго могло оперативно принимать нужные для энергетики страны решения, не тратя времени на лишнюю бюрократию.