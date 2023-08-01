https://sputnik-georgia.ru/20230801/shtrafy-za-nezakonnuyu-meditsinskuyu-deyatelnost-vyrosli-v-dva-raza-s-1-avgusta-280665348.html

Штрафы за незаконную медицинскую деятельность выросли в два раза с 1 августа

Штрафы за незаконную медицинскую деятельность выросли в два раза с 1 августа

Незаконная медицинская деятельность карается штрафом в размере 20 тысяч лари вместо 10 тысяч 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T07:32+0400

2023-08-01T07:32+0400

2023-08-01T08:05+0400

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штраф

медицина

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. С 1 августа вступают в силу поправки в Кодекс административных правонарушений, предполагающие увеличение штрафов за незаконную медицинскую деятельность в два раза.Согласно вступившим в силу поправкам, незаконная медицинская деятельность карается штрафом в размере 20 тысяч лари вместо 10 тысяч, а незаконная врачебная деятельность штрафом в размере двух тысяч лари вместо одной тысячи.А вот неосуществление условий разрешения на медицинскую деятельность повлечет штраф в размере 15 тысяч лари вместо 10 тысяч.В Грузии на осуществление медицинской или врачебной деятельности необходима специальная лицензия или сертификат.Сертификат врачам выдается в случае подтверждения квалификации на государственном языке или на основании обращения клиники – как приглашенному специалисту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, штраф, медицина, кодекс административных правонарушений