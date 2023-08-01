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Штрафы за незаконную медицинскую деятельность выросли в два раза с 1 августа
Штрафы за незаконную медицинскую деятельность выросли в два раза с 1 августа
Незаконная медицинская деятельность карается штрафом в размере 20 тысяч лари вместо 10 тысяч 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T07:32+0400
2023-08-01T07:32+0400
2023-08-01T08:05+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. С 1 августа вступают в силу поправки в Кодекс административных правонарушений, предполагающие увеличение штрафов за незаконную медицинскую деятельность в два раза.Согласно вступившим в силу поправкам, незаконная медицинская деятельность карается штрафом в размере 20 тысяч лари вместо 10 тысяч, а незаконная врачебная деятельность штрафом в размере двух тысяч лари вместо одной тысячи.А вот неосуществление условий разрешения на медицинскую деятельность повлечет штраф в размере 15 тысяч лари вместо 10 тысяч.В Грузии на осуществление медицинской или врачебной деятельности необходима специальная лицензия или сертификат.Сертификат врачам выдается в случае подтверждения квалификации на государственном языке или на основании обращения клиники – как приглашенному специалисту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, штраф, медицина, кодекс административных правонарушений
Штрафы за незаконную медицинскую деятельность выросли в два раза с 1 августа
07:32 01.08.2023 (обновлено: 08:05 01.08.2023)
Незаконная медицинская деятельность карается штрафом в размере 20 тысяч лари вместо 10 тысяч
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. С 1 августа вступают в силу поправки в Кодекс административных правонарушений, предполагающие увеличение штрафов за незаконную медицинскую деятельность в два раза.
Согласно вступившим в силу поправкам, незаконная медицинская деятельность карается штрафом в размере 20 тысяч лари вместо 10 тысяч, а незаконная врачебная деятельность штрафом в размере двух тысяч лари вместо одной тысячи.
А вот неосуществление условий разрешения на медицинскую деятельность повлечет штраф в размере 15 тысяч лари вместо 10 тысяч.
Кроме того, выросли штрафы и за несоответствующее правилам ведение медицинской документации, и составили 1 тысячу лари для медучреждений и 300 лари для независимых врачей. Вместо штрафа от 300 до 500 лари.
В Грузии на осуществление медицинской или врачебной деятельности необходима специальная лицензия или сертификат.
Сертификат врачам выдается в случае подтверждения квалификации на государственном языке или на основании обращения клиники – как приглашенному специалисту.