https://sputnik-georgia.ru/20230801/sluzhbe-gosbezopasnosti-gruzii-8-let--premer-pozdravil-sotrudnikov-vedomstva-280717686.html
Службе госбезопасности Грузии 8 лет – премьер поздравил сотрудников ведомства
Службе госбезопасности Грузии 8 лет – премьер поздравил сотрудников ведомства
Среди направлений деятельности СГБ борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной... 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T20:06+0400
2023-08-01T20:06+0400
2023-08-01T20:06+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Службу государственной безопасности с восьмой годовщиной со дня основания, говорится в сообщении администрации правительства.По его словам, Служба госбезопасности за короткое время сформировалась независимой, современной институцией с европейскими стандартами. Как отметил премьер, служба эффективно обеспечивает выявление внутренних и внешних опасностей, предотвращает их, борется с терроризмом и коррупцией, на высоком уровне защищает безопасность каждого гражданина, основные права человека, конституционный строй страны, суверенитет и территориальную целостность. Как отметил премьер, высокий профессионализм каждого сотрудника службы и патриотизм важны для защиты стабильности государства, в процессе достижения главных целей страны и народа. Служба государственной безопасности была создана 1 августа 2015 года. СГБ представляет собой систему специализированных учреждений исполнительной власти, напрямую подчиненных правительству Грузии, которые в пределах своей компетенции обеспечивают государственную безопасность. Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявление и пресечение коррупции. Служба безопасности состоит из 13 структурных единиц, среди которых контртеррористический центр, антикоррупционное агентство, генинспекция, контрразведка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, сгб
новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, сгб
Службе госбезопасности Грузии 8 лет – премьер поздравил сотрудников ведомства
Среди направлений деятельности СГБ борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Службу государственной безопасности с восьмой годовщиной со дня основания, говорится в сообщении администрации правительства.
"Сердечно поздравляю руководство Службы госбезопасности Грузии, личный состав, каждого сотрудника с восьмой годовщиной со дня основания Службы", – говорится в поздравительном сообщении премьера.
По его словам, Служба госбезопасности за короткое время сформировалась независимой, современной институцией с европейскими стандартами.
Как отметил премьер, служба эффективно обеспечивает выявление внутренних и внешних опасностей, предотвращает их, борется с терроризмом и коррупцией, на высоком уровне защищает безопасность каждого гражданина, основные права человека, конституционный строй страны, суверенитет и территориальную целостность.
"Ваша деятельность часто связана с риском для жизни или здоровья. Сегодня еще раз отдаем честь светлой памяти ваших героев коллег и друзей, погибших во время исполнения служебных обязанностей", – подчеркнул Гарибашвили.
Как отметил премьер, высокий профессионализм каждого сотрудника службы и патриотизм важны для защиты стабильности государства, в процессе достижения главных целей страны и народа.
"Еще раз благодарю вас за высокий профессионализм, самоотверженность ради дела и за верность стране. Я вновь обещаю вам свою поддержку и желаю дальнейших успехов", – отметил Гарибашвили.
Служба государственной безопасности была создана 1 августа 2015 года. СГБ представляет собой систему специализированных учреждений исполнительной власти, напрямую подчиненных правительству Грузии, которые в пределах своей компетенции обеспечивают государственную безопасность.
Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявление и пресечение коррупции.
Служба безопасности состоит из 13 структурных единиц, среди которых контртеррористический центр, антикоррупционное агентство, генинспекция, контрразведка.