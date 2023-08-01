https://sputnik-georgia.ru/20230801/v-gruzii-izuchayut-vopros-obsluzhivaniya-posetiteley-kafe-barov-batumi-na-inostrannom-yazyke-280695938.html
В Грузии изучают вопрос обслуживания посетителей кафе-баров Батуми на иностранном языке
В Грузии изучают вопрос обслуживания посетителей кафе-баров Батуми на иностранном языке
Ведомство рассматривает возможное нарушение закона Грузии "О защите прав потребителей" в секторе пищевого обслуживания в Батуми 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T14:59+0400
2023-08-01T14:59+0400
2023-08-01T14:59+0400
аджария
общество
новости
грузия
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23655/84/236558437_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c1ad8c3b04e772851b43e90bf972e6da.jpg
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии приступило к изучению вопроса, связанного с обслуживанием посетителей кафе-баров и общественных объектов питания Батуми (Аджария) только на иностранном языке, сообщается на сайте агентства. Согласно существующему закону Грузии "О защите прав потребителей", торговцы обязаны обслуживать клиентов на государственном языке. Агентство изучает возможное нарушение закона в секторе пищевого обслуживания в Батуми. Речь идет об 11 торговцах, которые в кафе-барах и объектах общественного питания обслуживали посетителей только на иностранном языке, отмечают в ведомстве. В частности, на основе письма "Муниципальной инспекции Батуми" выяснилось, что меню в этих заведениях составлено на иностранном языке, и клиентам предоставляют информацию не на госязыке. Мониторинг, который был проведен соответствующей службой, также подтвердил, что в данных объектах питания из-за незнания государственного языка посетителям часто отказывают в обслуживании. Агентство конкуренции приступает к изучению вопроса только в случае конкретного обращения и информации. Обратиться в агентство можно, заполнив анкету или позвонив по телефону 598 054422.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23655/84/236558437_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9c7633676b3b998847ca892bd75afa2f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аджария, общество, новости, грузия, батуми
аджария, общество, новости, грузия, батуми
В Грузии изучают вопрос обслуживания посетителей кафе-баров Батуми на иностранном языке
Ведомство рассматривает возможное нарушение закона Грузии "О защите прав потребителей" в секторе пищевого обслуживания в Батуми
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии приступило к изучению вопроса, связанного с обслуживанием посетителей кафе-баров и общественных объектов питания Батуми (Аджария) только на иностранном языке, сообщается на сайте агентства.
Согласно существующему закону Грузии "О защите прав потребителей", торговцы обязаны обслуживать клиентов на государственном языке.
Агентство изучает возможное нарушение закона в секторе пищевого обслуживания в Батуми. Речь идет об 11 торговцах, которые в кафе-барах и объектах общественного питания обслуживали посетителей только на иностранном языке, отмечают в ведомстве.
В частности, на основе письма "Муниципальной инспекции Батуми" выяснилось, что меню в этих заведениях составлено на иностранном языке, и клиентам предоставляют информацию не на госязыке.
Мониторинг, который был проведен соответствующей службой, также подтвердил, что в данных объектах питания из-за незнания государственного языка посетителям часто отказывают в обслуживании.
Агентство конкуренции приступает к изучению вопроса только в случае конкретного обращения и информации. Обратиться в агентство можно, заполнив анкету
или позвонив по телефону 598 054422.