https://sputnik-georgia.ru/20230801/v-gruzii-izuchayut-vopros-obsluzhivaniya-posetiteley-kafe-barov-batumi-na-inostrannom-yazyke-280695938.html

В Грузии изучают вопрос обслуживания посетителей кафе-баров Батуми на иностранном языке

В Грузии изучают вопрос обслуживания посетителей кафе-баров Батуми на иностранном языке

Ведомство рассматривает возможное нарушение закона Грузии "О защите прав потребителей" в секторе пищевого обслуживания в Батуми 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T14:59+0400

2023-08-01T14:59+0400

2023-08-01T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии приступило к изучению вопроса, связанного с обслуживанием посетителей кафе-баров и общественных объектов питания Батуми (Аджария) только на иностранном языке, сообщается на сайте агентства. Согласно существующему закону Грузии "О защите прав потребителей", торговцы обязаны обслуживать клиентов на государственном языке. Агентство изучает возможное нарушение закона в секторе пищевого обслуживания в Батуми. Речь идет об 11 торговцах, которые в кафе-барах и объектах общественного питания обслуживали посетителей только на иностранном языке, отмечают в ведомстве. В частности, на основе письма "Муниципальной инспекции Батуми" выяснилось, что меню в этих заведениях составлено на иностранном языке, и клиентам предоставляют информацию не на госязыке. Мониторинг, который был проведен соответствующей службой, также подтвердил, что в данных объектах питания из-за незнания государственного языка посетителям часто отказывают в обслуживании. Агентство конкуренции приступает к изучению вопроса только в случае конкретного обращения и информации. Обратиться в агентство можно, заполнив анкету или позвонив по телефону 598 054422.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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