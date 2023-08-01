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В Грузии нет русофобии – политолог о скандале вокруг сочинского лайнера
В Грузии нет русофобии – политолог о скандале вокруг сочинского лайнера
Акция в связи с прибытием в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту была организована крупнейшей оппозиционной партией "Единое... 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T18:41+0400
2023-08-01T18:41+0400
2023-08-01T18:41+0400
пресс-центр sputnik грузия
грузия
политика
новости
петре мамрадзе
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
батуми
россия
грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Политические "перфомансы" в Батуми никак не отображают отношение грузин к россиянам, считает политолог Петре Мамрадзе. Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.По словам Мамрадзе, в происходящем ярко прослеживается "почерк" крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", когда путем шума и демонстрации активисты пытаются создать видимость того, что их позиция отражает мнение всех граждан страны.Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля планировал регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии – Батуми. Однако на фоне акций протеста, город Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера. Скандал с лайнером прокомментировал и исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. По его словам, от каждого "захода" круизного лайнера в грузинский порт в казну поступает 350 тысяч лари, таким образом, оппозиция выступила "против интересов страны". Также Кобахидзе подчеркнул, что утверждения о том, что в Грузии "не рады российским туристам" неверно, на самом деле же общественность страны придерживается совершенно другого мнения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, петре мамрадзе, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, батуми, россия, грузино-российские отношения
грузия, политика, новости, петре мамрадзе, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, батуми, россия, грузино-российские отношения
В Грузии нет русофобии – политолог о скандале вокруг сочинского лайнера
Акция в связи с прибытием в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту была организована крупнейшей оппозиционной партией "Единое нацдвижение" и не отражает отношение жителей Грузии
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Политические "перфомансы" в Батуми никак не отображают отношение грузин к россиянам, считает политолог Петре Мамрадзе.
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.
По словам Мамрадзе, в происходящем ярко прослеживается "почерк" крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", когда путем шума и демонстрации активисты пытаются создать видимость того, что их позиция отражает мнение всех граждан страны.
"Между грузинским и российским народами свои отношения – радушные и гостеприимные. Многие, кто приезжает, видят, что никакой русофобии в Грузии нет. Слава богу, за столько лет не было в стране ни одного инцидента, связанного с российскими туристами", – заявил Мамрадзе.
Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля планировал регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии – Батуми. Однако на фоне акций протеста, город Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера.
Скандал с лайнером прокомментировал и исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. По его словам, от каждого "захода" круизного лайнера в грузинский порт в казну поступает 350 тысяч лари, таким образом, оппозиция выступила "против интересов страны".
Также Кобахидзе подчеркнул, что утверждения о том, что в Грузии "не рады российским туристам" неверно, на самом деле же общественность страны придерживается совершенно другого мнения.