https://sputnik-georgia.ru/20230801/v-gruzii-uzhestochili-nakazaniya-za-izdevatelstvo-nad-zhivotnymi-280665570.html
В Грузии ужесточили наказания за издевательство над животными
В Грузии ужесточили наказания за издевательство над животными
До сегодняшнего дня максимальное наказание за гибель животного составляло до года тюрьмы и трех лет при наличии отягчающих обстоятельств 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T10:02+0400
2023-08-01T10:02+0400
2023-08-01T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. С 1 августа вступили в силу поправки в Уголовный кодекс Грузии, предполагающие ужесточение наказания за издевательства над животными.Согласно поправкам истязание или жестокое обращение с животным, повлекшее увечье, теперь караются либо общественно полезным трудом от 120 до 240 часов, домашним арестом на срок от шести месяцев до одного года либо лишением свободы до двух лет.А вот истязание животных или жестокое обращение с ними, повлекшие их гибель будут караться штрафом, либо домашним арестом от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до четырех лет.Тоже действие, совершенное группой лиц, либо публично, либо неоднократно, либо в присутствие несовершеннолетних, либо в отношении двух или более животных повлечет за собой наказание в виде штрафа, либо домашнего ареста от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.До сегодняшнего дня максимальное наказание за гибель животного составляло до года тюрьмы и трех лет при наличии отягчающих обстоятельств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, животные, уголовный кодекс грузии, штраф
грузия, новости, общество, животные, уголовный кодекс грузии, штраф
В Грузии ужесточили наказания за издевательство над животными
До сегодняшнего дня максимальное наказание за гибель животного составляло до года тюрьмы и трех лет при наличии отягчающих обстоятельств
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. С 1 августа вступили в силу поправки в Уголовный кодекс Грузии, предполагающие ужесточение наказания за издевательства над животными.
Согласно поправкам истязание или жестокое обращение с животным, повлекшее увечье, теперь караются либо общественно полезным трудом от 120 до 240 часов, домашним арестом на срок от шести месяцев до одного года либо лишением свободы до двух лет.
Тоже действие совершенное группой лиц либо публично, либо неоднократно, либо в присутствие несовершеннолетних, либо в отношении двух или более животных будет караться штрафом, либо домашним арестом на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
А вот истязание животных или жестокое обращение с ними, повлекшие их гибель будут караться штрафом, либо домашним арестом от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до четырех лет.
Тоже действие, совершенное группой лиц, либо публично, либо неоднократно, либо в присутствие несовершеннолетних, либо в отношении двух или более животных повлечет за собой наказание в виде штрафа, либо домашнего ареста от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
До сегодняшнего дня максимальное наказание за гибель животного составляло до года тюрьмы и трех лет при наличии отягчающих обстоятельств.