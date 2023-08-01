https://sputnik-georgia.ru/20230801/v-irane-iz-za-anomalnoy-zhary-obyavili-vykhodnye-280701388.html

В Иране из-за аномальной жары объявили выходные

В Иране из-за аномальной жары объявили выходные

Нерабочие дни объявлены в тех регионах, где температура воздуха поднимется выше 40 градусов 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T16:17+0400

2023-08-01T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Власти Ирана объявили 2 и 3 августа выходными днями из-за аномальной жары, заявил представитель правительства Исламской республики Али Бахадори Джахроми."В связи с аномальной жарой в целях защиты здоровья граждан кабинет министров согласился с предложением Минздрава об объявлении среды и четверга выходными днями по всей стране", – цитирует слова Бахадори Джахроми агентство Tasnim.Согласно информации агентства IRNA, накануне министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи предложил кабинету министров объявить выходные в тех регионах, где температура воздуха поднимется выше 40 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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