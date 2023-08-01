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В Иране из-за аномальной жары объявили выходные
В Иране из-за аномальной жары объявили выходные
Нерабочие дни объявлены в тех регионах, где температура воздуха поднимется выше 40 градусов 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T16:17+0400
2023-08-01T16:17+0400
2023-08-01T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Власти Ирана объявили 2 и 3 августа выходными днями из-за аномальной жары, заявил представитель правительства Исламской республики Али Бахадори Джахроми."В связи с аномальной жарой в целях защиты здоровья граждан кабинет министров согласился с предложением Минздрава об объявлении среды и четверга выходными днями по всей стране", – цитирует слова Бахадори Джахроми агентство Tasnim.Согласно информации агентства IRNA, накануне министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи предложил кабинету министров объявить выходные в тех регионах, где температура воздуха поднимется выше 40 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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жара, иран, новости, общество
жара, иран, новости, общество
В Иране из-за аномальной жары объявили выходные
Нерабочие дни объявлены в тех регионах, где температура воздуха поднимется выше 40 градусов
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Власти Ирана объявили 2 и 3 августа выходными днями из-за аномальной жары, заявил представитель правительства Исламской республики Али Бахадори Джахроми.
"В связи с аномальной жарой в целях защиты здоровья граждан кабинет министров согласился с предложением Минздрава об объявлении среды и четверга выходными днями по всей стране", – цитирует слова Бахадори Джахроми агентство Tasnim.
Согласно информации агентства IRNA, накануне министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи предложил кабинету министров объявить выходные в тех регионах, где температура воздуха поднимется выше 40 градусов.