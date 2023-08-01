https://sputnik-georgia.ru/20230801/vykhod-rf-na-novye-prodovolstvennye-rynki-tseny-na-zerno-i-skupka-ssha-zemel-na-ukraine-280673223.html

Выход РФ на новые продовольственные рынки, цены на зерно и скупка США земель на Украине

Выход РФ на новые продовольственные рынки, цены на зерно и скупка США земель на Украине

Как Евросоюз воюет с собственными фермерами? Почему украинское зерно прошло мимо беднейших стран за время действия зерновой сделки? 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T09:38+0400

2023-08-01T09:38+0400

2023-08-01T09:38+0400

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А также, зачем США скупают украинские земли? Сможет ли ЕС наладить новый продовольственный коридор из Украины? Какими сельхозтехнологиями Россия может помочь Африке? И как Россия будет завоевывать новые рынки?Все эти вопросы обсудили с экономистом Василием Колташовым в интервью для канала "Sputnik на русском". Подробнее смотрите в видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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