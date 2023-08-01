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Выход РФ на новые продовольственные рынки, цены на зерно и скупка США земель на Украине
Выход РФ на новые продовольственные рынки, цены на зерно и скупка США земель на Украине
Как Евросоюз воюет с собственными фермерами? Почему украинское зерно прошло мимо беднейших стран за время действия зерновой сделки? 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T09:38+0400
2023-08-01T09:38+0400
2023-08-01T09:38+0400
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А также, зачем США скупают украинские земли? Сможет ли ЕС наладить новый продовольственный коридор из Украины? Какими сельхозтехнологиями Россия может помочь Африке? И как Россия будет завоевывать новые рынки?Все эти вопросы обсудили с экономистом Василием Колташовым в интервью для канала "Sputnik на русском". Подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, в мире, экономика, сша, украина, африка, видео, видео
мультимедиа, в мире, экономика, сша, украина, африка, видео, видео
Выход РФ на новые продовольственные рынки, цены на зерно и скупка США земель на Украине
Как Евросоюз воюет с собственными фермерами? Почему украинское зерно прошло мимо беднейших стран за время действия зерновой сделки?
А также, зачем США скупают украинские земли? Сможет ли ЕС наладить новый продовольственный коридор из Украины? Какими сельхозтехнологиями Россия может помочь Африке? И как Россия будет завоевывать новые рынки?
Все эти вопросы обсудили с экономистом Василием Колташовым в интервью для канала "Sputnik на русском".
Подробнее смотрите в видео.