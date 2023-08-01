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https://sputnik-georgia.ru/20230801/vystavka-britanskogo-khudozhnika-lyuka-bartona-otkrylas-v-tbilisi-280706914.html
Выставка британского художника Люка Бартона открылась в Тбилиси
Выставка британского художника Люка Бартона открылась в Тбилиси
Наводящая на размышления выставка приглашает зрителей отправиться в визуальное путешествие, которое провоцирует восприятие и размышления о силе, говорят... 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T16:59+0400
2023-08-01T16:59+0400
выставка
тбилиси
грузия
культура
новости
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Дебютная персональная выставка британского художника Люка Бартона (Luke Burton) под названием Father Tongue ("Язык отца") открылась в The Why Not Gallery в Тбилиси. На экспозиции, которая продолжится до 10 сентября включительно, представлены работы художника на бумаге и эмали, каждая из которых, как говорят организаторы, тщательно "пронизана личным символизмом". Повторяющийся и центральный мотив в творчестве Бартона занимает виноград. В контексте Грузии этот виноград вызывает множество ассоциаций и обретает собственную жизнь на полотнах художника, отмечают в галерее. Некоторые гроздья вырастают в причудливые формы в стиле барокко, а другие превращаются в буквы и слова, отмечают организаторы выставки. "Мастерство художника проявляется в изображении упрощенных пейзажей, составленных из стилизованного винограда и реалистических портретов. На каждой картине есть как минимум один портрет белого мужчины, олицетворяющий патриархальное господство", – говорится в сообщении. Выставка служит увлекательным исследованием взаимодействия символики, истории и жанров в живописи, заявляют кураторы."Наводящая на размышления выставка Люка Бартона приглашает зрителей отправиться в визуальное путешествие, которое провоцирует восприятие и размышления о силе, авторитете и меняющейся природе самовыражения", – отмечено в анонсе. Люк Бартон учился в Королевском колледже искусств (Royal College of Art), где изучал скульптуру, а также в Лондонском университете искусств. Молодой художник также успел поработать лектором в университете дизайна и искусств University for the Creative Arts. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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выставка, тбилиси, грузия, культура, новости
выставка, тбилиси, грузия, культура, новости

Выставка британского художника Люка Бартона открылась в Тбилиси

16:59 01.08.2023
© Courtesy of The why not galleryВыставка художника Luke Burton в The why not gallery
Выставка художника Luke Burton в The why not gallery - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2023
© Courtesy of The why not gallery
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Наводящая на размышления выставка приглашает зрителей отправиться в визуальное путешествие, которое провоцирует восприятие и размышления о силе, говорят организаторы
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Дебютная персональная выставка британского художника Люка Бартона (Luke Burton) под названием Father Tongue ("Язык отца") открылась в The Why Not Gallery в Тбилиси.
На экспозиции, которая продолжится до 10 сентября включительно, представлены работы художника на бумаге и эмали, каждая из которых, как говорят организаторы, тщательно "пронизана личным символизмом".
© Courtesy of The why not galleryВыставка художника Luke Burton в The why not gallery
Выставка художника Luke Burton в The why not gallery - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2023
Выставка художника Luke Burton в The why not gallery
© Courtesy of The why not gallery
Повторяющийся и центральный мотив в творчестве Бартона занимает виноград. В контексте Грузии этот виноград вызывает множество ассоциаций и обретает собственную жизнь на полотнах художника, отмечают в галерее.
© Courtesy of The why not galleryВыставка художника Luke Burton в The why not gallery
Выставка художника Luke Burton в The why not gallery - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2023
Выставка художника Luke Burton в The why not gallery
© Courtesy of The why not gallery
Некоторые гроздья вырастают в причудливые формы в стиле барокко, а другие превращаются в буквы и слова, отмечают организаторы выставки.
"Мастерство художника проявляется в изображении упрощенных пейзажей, составленных из стилизованного винограда и реалистических портретов. На каждой картине есть как минимум один портрет белого мужчины, олицетворяющий патриархальное господство", – говорится в сообщении.
© Courtesy of The why not galleryВыставка художника Luke Burton в The why not gallery
Выставка художника Luke Burton в The why not gallery - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2023
Выставка художника Luke Burton в The why not gallery
© Courtesy of The why not gallery
Выставка служит увлекательным исследованием взаимодействия символики, истории и жанров в живописи, заявляют кураторы.
"Наводящая на размышления выставка Люка Бартона приглашает зрителей отправиться в визуальное путешествие, которое провоцирует восприятие и размышления о силе, авторитете и меняющейся природе самовыражения", – отмечено в анонсе.
© Social media page of Luke BurtonХудожник Люк Бартон (Luke Burton)
Художник Люк Бартон (Luke Burton) - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2023
Художник Люк Бартон (Luke Burton)
© Social media page of Luke Burton
Люк Бартон учился в Королевском колледже искусств (Royal College of Art), где изучал скульптуру, а также в Лондонском университете искусств. Молодой художник также успел поработать лектором в университете дизайна и искусств University for the Creative Arts.
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