Выставка британского художника Люка Бартона открылась в Тбилиси
© Courtesy of The why not galleryВыставка художника Luke Burton в The why not gallery
© Courtesy of The why not gallery
Наводящая на размышления выставка приглашает зрителей отправиться в визуальное путешествие, которое провоцирует восприятие и размышления о силе, говорят организаторы
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Дебютная персональная выставка британского художника Люка Бартона (Luke Burton) под названием Father Tongue ("Язык отца") открылась в The Why Not Gallery в Тбилиси.
На экспозиции, которая продолжится до 10 сентября включительно, представлены работы художника на бумаге и эмали, каждая из которых, как говорят организаторы, тщательно "пронизана личным символизмом".
© Courtesy of The why not galleryВыставка художника Luke Burton в The why not gallery
Выставка художника Luke Burton в The why not gallery
© Courtesy of The why not gallery
Повторяющийся и центральный мотив в творчестве Бартона занимает виноград. В контексте Грузии этот виноград вызывает множество ассоциаций и обретает собственную жизнь на полотнах художника, отмечают в галерее.
© Courtesy of The why not galleryВыставка художника Luke Burton в The why not gallery
Выставка художника Luke Burton в The why not gallery
© Courtesy of The why not gallery
Некоторые гроздья вырастают в причудливые формы в стиле барокко, а другие превращаются в буквы и слова, отмечают организаторы выставки.
"Мастерство художника проявляется в изображении упрощенных пейзажей, составленных из стилизованного винограда и реалистических портретов. На каждой картине есть как минимум один портрет белого мужчины, олицетворяющий патриархальное господство", – говорится в сообщении.
© Courtesy of The why not galleryВыставка художника Luke Burton в The why not gallery
Выставка художника Luke Burton в The why not gallery
© Courtesy of The why not gallery
Выставка служит увлекательным исследованием взаимодействия символики, истории и жанров в живописи, заявляют кураторы.
"Наводящая на размышления выставка Люка Бартона приглашает зрителей отправиться в визуальное путешествие, которое провоцирует восприятие и размышления о силе, авторитете и меняющейся природе самовыражения", – отмечено в анонсе.
© Social media page of Luke BurtonХудожник Люк Бартон (Luke Burton)
Художник Люк Бартон (Luke Burton)
© Social media page of Luke Burton
Люк Бартон учился в Королевском колледже искусств (Royal College of Art), где изучал скульптуру, а также в Лондонском университете искусств. Молодой художник также успел поработать лектором в университете дизайна и искусств University for the Creative Arts.