https://sputnik-georgia.ru/20230801/zachem-oppozitsiya-ustroila-aktsiyu-protiv-laynera-s-rossiyanami-v-batumi---otvet-kobakhidze-280684775.html

Зачем оппозиция устроила акцию против лайнера с россиянами в Батуми – ответ Кобахидзе

Зачем оппозиция устроила акцию против лайнера с россиянами в Батуми – ответ Кобахидзе

Каждый круизный лайнер, который заходит в Грузию, приносит около 135 тысяч долларов, сообщил глава правящей партии 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T12:22+0400

2023-08-01T12:22+0400

2023-08-01T13:00+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

батуми

россия

грузино-российские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1b/280423825_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_d82cd92debdceabf285ae4f3130a3216.jpg

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" и ее соратники пытаются устраивать провокации, чтобы навредить экономике страны и создать политические риски, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя ситуацию с круизным лайнером в Батуми.Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.Как отметил Кобахидзе, каждый круизный лайнер в Грузии приносит более 350 тысяч лари (около 135 тысяч долларов), из которых около 100 тысяч лари (около 40 тысяч долларов) составляют расходы туристов и около 250 тысяч лари (более 95 тысяч долларов) – сумма, уплачиваемая судном за услуги порта. Кобахидзе поблагодарил каждого полицейского за надлежащую реакцию на провокации во время акции в Батуми.Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики.Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау.В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс (27 июля) грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, батуми, россия, грузино-российские отношения