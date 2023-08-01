https://sputnik-georgia.ru/20230801/zachem-oppozitsiya-ustroila-aktsiyu-protiv-laynera-s-rossiyanami-v-batumi---otvet-kobakhidze-280684775.html
Зачем оппозиция устроила акцию против лайнера с россиянами в Батуми – ответ Кобахидзе
Зачем оппозиция устроила акцию против лайнера с россиянами в Батуми – ответ Кобахидзе
Каждый круизный лайнер, который заходит в Грузию, приносит около 135 тысяч долларов, сообщил глава правящей партии 01.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-01T12:22+0400
2023-08-01T12:22+0400
2023-08-01T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" и ее соратники пытаются устраивать провокации, чтобы навредить экономике страны и создать политические риски, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя ситуацию с круизным лайнером в Батуми.Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.Как отметил Кобахидзе, каждый круизный лайнер в Грузии приносит более 350 тысяч лари (около 135 тысяч долларов), из которых около 100 тысяч лари (около 40 тысяч долларов) составляют расходы туристов и около 250 тысяч лари (более 95 тысяч долларов) – сумма, уплачиваемая судном за услуги порта. Кобахидзе поблагодарил каждого полицейского за надлежащую реакцию на провокации во время акции в Батуми.Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики.Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау.В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс (27 июля) грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, батуми, россия, грузино-российские отношения
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, батуми, россия, грузино-российские отношения
Зачем оппозиция устроила акцию против лайнера с россиянами в Батуми – ответ Кобахидзе
12:22 01.08.2023 (обновлено: 13:00 01.08.2023)
Каждый круизный лайнер, который заходит в Грузию, приносит около 135 тысяч долларов, сообщил глава правящей партии
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" и ее соратники пытаются устраивать провокации, чтобы навредить экономике страны и создать политические риски, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя ситуацию с круизным лайнером в Батуми.
Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.
"На самом деле объяснение одно: коллективное "Нацдвижение" и его хозяева всячески пытаются устроить провокации, цель которых – внести в страну хотя бы малейший беспорядок и нанести ущерб экономическим и политическим интересам страны", – заявил Кобахидзе на брифинге.
Как отметил Кобахидзе, каждый круизный лайнер в Грузии приносит более 350 тысяч лари (около 135 тысяч долларов), из которых около 100 тысяч лари (около 40 тысяч долларов) составляют расходы туристов и около 250 тысяч лари (более 95 тысяч долларов) – сумма, уплачиваемая судном за услуги порта.
"Националы" (представители "Нацдвижения – ред.) знают, что уменьшив эти доходы, они не смогут разрушить экономику страны, но нанесут ей хотя бы небольшой ущерб, что с точки зрения "националов" и их хозяев – уже дело. Однако их главная цель не столько нанести экономический ущерб Грузии, сколько внести в страну беспорядок и создать для Грузии политические риски", – подчеркнул он.
Кобахидзе поблагодарил каждого полицейского за надлежащую реакцию на провокации во время акции в Батуми.
"Несмотря на серьезность провокаций и многочисленные случаи оскорблений, полиция действовала в соответствии с самыми высокими стандартами прав человека в целях защиты общественного порядка и интересов государства", – подчеркнул Кобахидзе.
Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики.
Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау.
В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс (27 июля) грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста.