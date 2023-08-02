https://sputnik-georgia.ru/20230802/bankovskaya-sistema-gruzii-soblyudaet-vse-sanktsii--natsbank-280798663.html

Банковская система Грузии соблюдает все санкции – Нацбанк

Банковская система Грузии соблюдает все санкции – Нацбанк

При Нацбанке Грузии создана специальная структура, связанная с международными санкциями 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T21:55+0400

2023-08-02T21:55+0400

2023-08-02T22:13+0400

экономика

грузия

новости

натия турнава

национальный банк грузии

антироссийские санкции

россия

грузино-российские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23765/10/237651071_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e21f1aafe71e0a3d96752054b195cd27.jpg

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Банковская система Грузии соблюдает все международные санкции и быстро реагирует на все новшества, заявила исполняющая обязанности президента Нацбанка Натия Турнава. Сразу после присоединения Грузии к процессу соблюдения международных санкций, введенных в отношении России, при Нацбанке была создана специальная структура, осуществляющая надзор и координацию их исполнения, а также помогает представителям финансового сектора понимать и выполнять требования, предусмотренные санкционным режимом. Банковская система довольно-таки быстро реагирует на новшества в этой сфере, отметила она. Грузия и международные санкции Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии, антироссийские санкции, россия, грузино-российские отношения