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Банковская система Грузии соблюдает все санкции – Нацбанк
Банковская система Грузии соблюдает все санкции – Нацбанк
При Нацбанке Грузии создана специальная структура, связанная с международными санкциями 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T21:55+0400
2023-08-02T21:55+0400
2023-08-02T22:13+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Банковская система Грузии соблюдает все международные санкции и быстро реагирует на все новшества, заявила исполняющая обязанности президента Нацбанка Натия Турнава. Сразу после присоединения Грузии к процессу соблюдения международных санкций, введенных в отношении России, при Нацбанке была создана специальная структура, осуществляющая надзор и координацию их исполнения, а также помогает представителям финансового сектора понимать и выполнять требования, предусмотренные санкционным режимом. Банковская система довольно-таки быстро реагирует на новшества в этой сфере, отметила она. Грузия и международные санкции Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии, антироссийские санкции, россия, грузино-российские отношения
экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии, антироссийские санкции, россия, грузино-российские отношения
Банковская система Грузии соблюдает все санкции – Нацбанк
21:55 02.08.2023 (обновлено: 22:13 02.08.2023)
При Нацбанке Грузии создана специальная структура, связанная с международными санкциями
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Банковская система Грузии соблюдает все международные санкции и быстро реагирует на все новшества, заявила исполняющая обязанности президента Нацбанка Натия Турнава.
Сразу после присоединения Грузии к процессу соблюдения международных санкций, введенных в отношении России, при Нацбанке была создана специальная структура, осуществляющая надзор и координацию их исполнения, а также помогает представителям финансового сектора понимать и выполнять требования, предусмотренные санкционным режимом.
"Не было ни одной из таких попыток, которые не были предотвращены путем превенции. Главным предметом нашего внимания в банках является то, насколько они готовы, насколько у них есть все регуляции, введены ли все процедуры и соблюдаются ли они. В этом плане очень хорошая ситуация", – сказала Турнава.
Банковская система довольно-таки быстро реагирует на новшества в этой сфере, отметила она.
Грузия и международные санкции
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.