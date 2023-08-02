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Больше артистов и меньше профессионалов: Юрченко о медиафутболе – видео

Больше артистов и меньше профессионалов: Юрченко о медиафутболе – видео

Вратарь сборной Армении по футболу, защищающий также цвета футбольного клуба "Телави", Давид Юрченко рассказал о перспективах медиафутбола в ходе видеомоста... 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T19:28+0400

2023-08-02T19:28+0400

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Сам Давид Юрченко играл в медиалиге "Бей Беги", поэтому смог поделиться своим мнением на этот счет, отметив, что был поражен высоким уровнем футболистов."В моем понимании – это далеко не медиалига в России, это футболисты, которые либо закончили, либо после травмы набирают форму и там играют, показывая достаточно высокий уровень футбола", – сказал Юрченко.Футболист отметил, что если раньше в медиалиге играли артисты, актеры, журналисты, то сейчас такого нет."У всех команд есть задачи, они хотят их достигать, потому что есть какие-то денежные призы, попадание в Кубки России, поэтому ставки большие. Сейчас команды не хотят рисковать попросту, а именно вкладываются непосредственно для достижения цели", – пояснил футболист.Юрченко пожелал, чтобы в будущем медиафутбол был более доступен для не футболистов, отметив, что это будет намного интереснее.Медиафутбол – разновидность футбола, команды в котором составлены преимущественно из знаменитостей. В медиафутбольных командах также играют футболисты, выступающие или ранее выступавшие в профессиональных клубах. Медиафутбол как обособленное явление стал зарождаться и развиваться в России в конце 2010-х годов, хотя российские команды проводили матчи с участием звезд и прежде.

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