https://sputnik-georgia.ru/20230802/ekonomika-gruzii-v-tsifrakh---dannye-za-polgoda-280783243.html
Экономика Грузии в цифрах – данные за полгода
Экономика Грузии в цифрах – данные за полгода
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете данные об основных экономических показателях за январь-июнь 2023 года 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T21:20+0400
2023-08-02T21:20+0400
2023-08-02T21:25+0400
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Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2023 года вырос на 20,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 10,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7,2 миллиарда долларов, что на 20,4% больше данных за первое полугодие 2022 года. Экспорт составил 3,1 миллиарда долларов. Это на 19,3% больше, чем в январе-июне 2022 года.Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2023 года вырос на 47,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 367,1 миллиона долларов, сообщили в Национальном банке Грузии. По объему денежных переводов в Грузию за первые шесть месяцев 2023 года лидером является Россия.А годовая инфляция (июнь 2023 года к июню 2022 года), согласно данным "Сакстата", в Грузии составила 0,6% при целевом показателе 3%. Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 1% в октябре 2016 года, когда он составил 0,2%.Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2023 года выросло на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2,8 миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, инфографика, грузия, новости, сакстат, национальный банк грузии, инфографика
экономика, инфографика, грузия, новости, сакстат, национальный банк грузии, инфографика
Экономика Грузии в цифрах – данные за полгода
21:20 02.08.2023 (обновлено: 21:25 02.08.2023)
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете данные об основных экономических показателях за январь-июнь 2023 года
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2023 года вырос на 20,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 10,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7,2 миллиарда долларов, что на 20,4% больше данных за первое полугодие 2022 года. Экспорт составил 3,1 миллиарда долларов. Это на 19,3% больше, чем в январе-июне 2022 года.
Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2023 года вырос на 47,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 367,1 миллиона долларов, сообщили в Национальном банке Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые шесть месяцев 2023 года лидером является Россия.
А годовая инфляция (июнь 2023 года к июню 2022 года), согласно данным "Сакстата", в Грузии составила 0,6% при целевом показателе 3%. Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 1% в октябре 2016 года, когда он составил 0,2%.
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2023 года выросло на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2,8 миллиона.