https://sputnik-georgia.ru/20230802/ekonomika-gruzii-v-tsifrakh---dannye-za-polgoda-280783243.html

Экономика Грузии в цифрах – данные за полгода

Экономика Грузии в цифрах – данные за полгода

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете данные об основных экономических показателях за январь-июнь 2023 года 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T21:20+0400

2023-08-02T21:20+0400

2023-08-02T21:25+0400

экономика

грузия

новости

сакстат

национальный банк грузии

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/02/280782984_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3ed747cfbc6e5d23ea65403e1671d7f3.png

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2023 года вырос на 20,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 10,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7,2 миллиарда долларов, что на 20,4% больше данных за первое полугодие 2022 года. Экспорт составил 3,1 миллиарда долларов. Это на 19,3% больше, чем в январе-июне 2022 года.Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2023 года вырос на 47,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 367,1 миллиона долларов, сообщили в Национальном банке Грузии. По объему денежных переводов в Грузию за первые шесть месяцев 2023 года лидером является Россия.А годовая инфляция (июнь 2023 года к июню 2022 года), согласно данным "Сакстата", в Грузии составила 0,6% при целевом показателе 3%. Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 1% в октябре 2016 года, когда он составил 0,2%.Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2023 года выросло на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2,8 миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, инфографика, грузия, новости, сакстат, национальный банк грузии, инфографика