https://sputnik-georgia.ru/20230802/evakuirovany-posetiteli-doma-yustitsii-v-tbilisi-280772418.html

Эвакуированы посетители Дома юстиции в Тбилиси

Эвакуированы посетители Дома юстиции в Тбилиси

В здании сработал сигнал тревоги, на месте работает полиция 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T16:31+0400

2023-08-02T16:31+0400

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новости

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происшествия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Посетители Дома юстиции в Тбилиси были эвакуированы, сообщает Первый канал.На данный момент периметр Дома юстиции и входы в здание перекрыты полицией. По словам сотрудников Дома юстиции, в здании был включен сигнал тревоги, после чего охрана потребовала немедленно покинуть здание.Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, дом юстиции, происшествия, тбилиси