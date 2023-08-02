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Эвакуированы посетители Дома юстиции в Тбилиси
Эвакуированы посетители Дома юстиции в Тбилиси
В здании сработал сигнал тревоги, на месте работает полиция 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T16:31+0400
2023-08-02T16:31+0400
2023-08-02T16:35+0400
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Посетители Дома юстиции в Тбилиси были эвакуированы, сообщает Первый канал.На данный момент периметр Дома юстиции и входы в здание перекрыты полицией. По словам сотрудников Дома юстиции, в здании был включен сигнал тревоги, после чего охрана потребовала немедленно покинуть здание.Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, дом юстиции, происшествия, тбилиси
грузия, новости, дом юстиции, происшествия, тбилиси
Эвакуированы посетители Дома юстиции в Тбилиси
16:31 02.08.2023 (обновлено: 16:35 02.08.2023)
Дополняется
В здании сработал сигнал тревоги, на месте работает полиция
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Посетители Дома юстиции в Тбилиси были эвакуированы, сообщает Первый канал.
На данный момент периметр Дома юстиции и входы в здание перекрыты полицией.
По словам сотрудников Дома юстиции, в здании был включен сигнал тревоги, после чего охрана потребовала немедленно покинуть здание.
Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.
С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.