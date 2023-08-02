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Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видеокадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T12:01+0400
2023-08-02T12:01+0400
2023-08-02T12:34+0400
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мид россии
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, москва, мария захарова, мид россии, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, москва, мария захарова, мид россии, видео
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
12:01 02.08.2023 (обновлено: 12:34 02.08.2023)
Смотрите в видеокадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.