https://sputnik-georgia.ru/20230802/gde-i-kak-poluchit-dokumenty-posle-evakuatsii-lyudey-iz-doma-yustitsii-280779279.html

Эвакуация из Дома юстиции в Тбилиси - где и как получить документы?

Эвакуация из Дома юстиции в Тбилиси - где и как получить документы?

Дом юстиции приносит извинения за дискомфорт, сказано в заявлении организации 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T18:18+0400

2023-08-02T18:18+0400

2023-08-02T19:03+0400

дом юстиции

общество

грузия

тбилиси

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271821834_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_804557bb5a60dbbb989914fd43334d9c.jpg

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Готовые документы можно получить в микроавтобусах мобильного Дома юстиции, расположенных на автостоянке у центрального здания ведомства в Тбилиси, говорится в заявлении. Посетителей Дома юстиции центре в Тбилиси эвакуировали в среду около 16:00 после анонимного звонка о взрывчатке. Периметр и входы в здание были перекрыты полицией. По словам сотрудников Дома юстиции, включилась сигнализация, после чего охрана потребовала немедленно покинуть здание. Что касается получения документов, необходимый сервис граждане также смогут получить в Домах юстиции в районах Варкетили и Глдани. Информация о возобновлении рабочего процесса будет опубликована на официальной странице Дома юстиции в соцсети. Дом юстиции приносит извинения за доставленные неудобства.Напомним, Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

дом юстиции, общество, грузия, тбилиси, новости