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Эвакуация из Дома юстиции в Тбилиси - где и как получить документы?
Эвакуация из Дома юстиции в Тбилиси - где и как получить документы?
Дом юстиции приносит извинения за дискомфорт, сказано в заявлении организации 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T18:18+0400
2023-08-02T18:18+0400
2023-08-02T19:03+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Готовые документы можно получить в микроавтобусах мобильного Дома юстиции, расположенных на автостоянке у центрального здания ведомства в Тбилиси, говорится в заявлении. Посетителей Дома юстиции центре в Тбилиси эвакуировали в среду около 16:00 после анонимного звонка о взрывчатке. Периметр и входы в здание были перекрыты полицией. По словам сотрудников Дома юстиции, включилась сигнализация, после чего охрана потребовала немедленно покинуть здание. Что касается получения документов, необходимый сервис граждане также смогут получить в Домах юстиции в районах Варкетили и Глдани. Информация о возобновлении рабочего процесса будет опубликована на официальной странице Дома юстиции в соцсети. Дом юстиции приносит извинения за доставленные неудобства.Напомним, Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дом юстиции, общество, грузия, тбилиси, новости
дом юстиции, общество, грузия, тбилиси, новости
Эвакуация из Дома юстиции в Тбилиси - где и как получить документы?
18:18 02.08.2023 (обновлено: 19:03 02.08.2023)
Дом юстиции приносит извинения за дискомфорт, сказано в заявлении организации
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Готовые документы можно получить в микроавтобусах мобильного Дома юстиции, расположенных на автостоянке у центрального здания ведомства в Тбилиси, говорится в заявлении.
Посетителей Дома юстиции центре в Тбилиси эвакуировали в среду около 16:00 после анонимного звонка о взрывчатке. Периметр и входы в здание были перекрыты полицией. По словам сотрудников Дома юстиции, включилась сигнализация, после чего охрана потребовала немедленно покинуть здание.
Что касается получения документов, необходимый сервис граждане также смогут получить в Домах юстиции в районах Варкетили и Глдани. Информация о возобновлении рабочего процесса будет опубликована на официальной странице Дома юстиции в соцсети.
Дом юстиции приносит извинения за доставленные неудобства.
Напомним, Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса.
Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.
С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.