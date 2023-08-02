https://sputnik-georgia.ru/20230802/gzhd-naznachila-dopolnitelnye-reysy-v-batumi-280749875.html

ГЖД назначила дополнительные рейсы в Батуми

ГЖД назначила дополнительные рейсы в Батуми

Билеты можно приобрести как онлайн, так и в кассах железной дороги 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила 2 августа дополнительные рейсы в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщается на странице компании в соцсети. Расписание поездов опубликовано на сайте железной дороги. Билеты можно купить с помощью сайта компании, через аппараты быстрого платежа, а также в кассах железной дороги. Из Тбилиси поезд тронется в 10:50 по местному времени и прибудет в Батуми в 16:06. Из Батуми поезд тронется в 18:55 и прибудет в Тбилиси в 00:02. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, грузинская железная дорога, гжд, батуми