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ГЖД назначила дополнительные рейсы в Батуми
ГЖД назначила дополнительные рейсы в Батуми
Билеты можно приобрести как онлайн, так и в кассах железной дороги 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T11:41+0400
2023-08-02T11:41+0400
2023-08-02T11:41+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила 2 августа дополнительные рейсы в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщается на странице компании в соцсети. Расписание поездов опубликовано на сайте железной дороги. Билеты можно купить с помощью сайта компании, через аппараты быстрого платежа, а также в кассах железной дороги. Из Тбилиси поезд тронется в 10:50 по местному времени и прибудет в Батуми в 16:06. Из Батуми поезд тронется в 18:55 и прибудет в Тбилиси в 00:02. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, грузинская железная дорога, гжд, батуми
грузия, новости, экономика, тбилиси, грузинская железная дорога, гжд, батуми
ГЖД назначила дополнительные рейсы в Батуми
Билеты можно приобрести как онлайн, так и в кассах железной дороги
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила 2 августа дополнительные рейсы в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщается на странице компании в соцсети.
Расписание поездов опубликовано на сайте железной дороги. Билеты можно купить с помощью сайта компании, через аппараты быстрого платежа, а также в кассах железной дороги.
Из Тбилиси поезд тронется в 10:50 по местному времени и прибудет в Батуми в 16:06. Из Батуми поезд тронется в 18:55 и прибудет в Тбилиси в 00:02.