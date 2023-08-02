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Ищенко: поляки готовы прийти на Западную Украину, но боятся Россию
Ищенко: поляки готовы прийти на Западную Украину, но боятся Россию
Зеленский может отправиться либо на небеса досрочно, либо в тюрьму бессрочно 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T10:20+0400
2023-08-02T10:20+0400
2023-08-02T10:20+0400
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Так в программе "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко прокомментировал заявление экс-аналитика ЦРУ о вероятности преждевременной гибели украинского президента. Кто может прийти на смену Зеленскому? Сохранит ли Украина свою государственность хотя бы частично? Будет ли Варшава согласовывать с Москвой свои планы по захвату украинских территорий? Кто и как будет делить украинские земли? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, варшава, цру, москва, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, варшава, цру, москва, видео
Ищенко: поляки готовы прийти на Западную Украину, но боятся Россию
Зеленский может отправиться либо на небеса досрочно, либо в тюрьму бессрочно
Так в программе "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко прокомментировал заявление экс-аналитика ЦРУ о вероятности преждевременной гибели украинского президента.
Кто может прийти на смену Зеленскому? Сохранит ли Украина свою государственность хотя бы частично? Будет ли Варшава согласовывать с Москвой свои планы по захвату украинских территорий? Кто и как будет делить украинские земли?
Об этом и не только смотрите в полной версии видео.