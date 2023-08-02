https://sputnik-georgia.ru/20230802/ischenko-polyaki-gotovy-priyti-na-zapadnuyu-ukrainu-no-boyatsya-rossiyu-280744352.html

Ищенко: поляки готовы прийти на Западную Украину, но боятся Россию

Ищенко: поляки готовы прийти на Западную Украину, но боятся Россию

Зеленский может отправиться либо на небеса досрочно, либо в тюрьму бессрочно 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T10:20+0400

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Так в программе "Честная аналитика" политолог Ростислав Ищенко прокомментировал заявление экс-аналитика ЦРУ о вероятности преждевременной гибели украинского президента. Кто может прийти на смену Зеленскому? Сохранит ли Украина свою государственность хотя бы частично? Будет ли Варшава согласовывать с Москвой свои планы по захвату украинских территорий? Кто и как будет делить украинские земли? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.

украина

варшава

москва

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