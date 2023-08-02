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"Любите друг друга" – Илия II обратился к верующим

"Любите друг друга" – Илия II обратился к верующим

Православные в Грузии празднуют 2 августа Илиаоба 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T17:17+0400

2023-08-02T17:17+0400

2023-08-02T17:17+0400

священный синод

грузинская православная церковь

илья чавчавадзе

тбилиси

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

общество

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II провел божественную литургию в кафедральном соборе Сиони в связи с праздником Илиаоба и призвал верующих любить друг друга. Православные в Грузии празднуют Илиаоба – день ангела Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и памяти пророка Илии Тезбитского, и Илии Праведного (Чавчавадзе). После завершения литургии, которую Илия II провел вместе с архиереями и священнослужителями, верующие встретили Патриарха возгласами: "Мы любим тебя, Патриарх!"Согласно церковному преданию, накидка Илии Тезбитского похоронена в Грузии в соборе Светицховели, в приделе святого пророка Илии. Что касается грузинского поэта, публициста и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе (1837-1907), он был канонизирован Священным Синодом Грузинской православной церкви в 1987 году за заслуги перед народом и церковью под именем Илия Праведный. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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священный синод, грузинская православная церковь, илья чавчавадзе, тбилиси, религия , грузия, новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii, общество