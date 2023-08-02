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Минфин Грузии прогнозирует высокий темп роста экономики во втором полугодии
Минфин Грузии прогнозирует высокий темп роста экономики во втором полугодии
Реальный экономический рост в Грузии в июне 2023 года составил 7,7% 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T13:38+0400
2023-08-02T13:38+0400
2023-08-02T13:38+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Темпы экономического роста в Грузии во втором полугодии 2023 года могут быть гораздо более высокими по сравнению с первым полугодием, заявил заместитель министра финансов Грузии Михаил Дундуа. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в июне 2023 года составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2023 года составил 7,6%, а за второй квартал – 7,4 По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июне 2023 года внесли сферы строительства, торговли, финансовой и страховой деятельности. Тенденция к снижению наблюдалась в секторах транспорта и подачи электроэнергии и газа. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, михаил дундуа, сакстат
экономика, грузия, новости, михаил дундуа, сакстат
Минфин Грузии прогнозирует высокий темп роста экономики во втором полугодии
Реальный экономический рост в Грузии в июне 2023 года составил 7,7%
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Темпы экономического роста в Грузии во втором полугодии 2023 года могут быть гораздо более высокими по сравнению с первым полугодием, заявил заместитель министра финансов Грузии Михаил Дундуа.
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в июне 2023 года составил 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2023 года составил 7,6%, а за второй квартал – 7,4
"Думаю, что второе полугодие также будет успешным для экономики Грузии. Не исключено, что будут зафиксированы гораздо более высокие темпы экономического роста, чем в первом полугодии, что мы уже зафиксировали как факт", – заявил Дундуа.
По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.
По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июне 2023 года внесли сферы строительства, торговли, финансовой и страховой деятельности. Тенденция к снижению наблюдалась в секторах транспорта и подачи электроэнергии и газа.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.