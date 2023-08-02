https://sputnik-georgia.ru/20230802/narodnye-primety-na-marin-den-2023-chto-nelzya-delat-4-avgusta-280801436.html

Народные приметы на Марьин день 2023: что нельзя делать 4 августа?

Народные приметы на Марьин день 2023: что нельзя делать 4 августа?

День памяти равноапостольной Марии Магдалины православная церковь отмечает 4 августа 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T23:37+0400

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справки

религия

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Праздник, с которым связано множество примет и запретов, в народе называют Марьин день, или Мария Ягодница. Что нельзя делать в Марьин день, о народных приметах и запретах 4 августа, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Марьин день нельзя заниматься тяжелым трудом, в том числе делать в доме ремонт или генеральную уборку, чтобы весь год не чувствовать себя утомленным. Нельзя в день памяти Марии Магдалины заниматься рукоделием, особенно вышивать – это плохая примета, привлекающая болезни и неприятности. В Марьин день также нельзя работать на улице, в саду или в огороде. Есть примета, что нарушителей может поразить молния. Однако, если какие-то дела нельзя никак отложить, перед тем, как приступить 4 августа к работе, по народным приметам нужно помолиться равноапостольной Марии Магдалине, чтобы избежать неприятностей. По народным приметам в Марьин день нельзя покупать цыплят и утят. Люди верят, что птенцы, приобретенные 4 августа, здоровыми не вырастут. Нельзя в день памяти Марии Магдалины травить мышей и крыс – по приметам домовой. затаив обиду, начнет в доме хулиганить. Ссориться, ругаться или обижать кого-то в Марьин день нельзя – в жизни может наступить черная полоса. Народные приметы По народным приметам теплую и солнечную погоду в Марьин день сулит утренний туман, а гроза 4 августа предсказывает богатый урожай зерновых. Пасмурная погода продержится несколько дней, если в день святой Марии Магдалины много слизней в огороде. Дождь предсказывает и много паутины. По народным приметам осень будет ранней и холодной, если в Марьин день много желтых листьев на березе. Материал подготовлен на основе открытых источников Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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