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Народный праздник "Илиаоба" отметят в Грузии

Народный праздник "Илиаоба" отметят в Грузии

Это день памяти святого пророка Илии и святого Илии Праведника (Илья Чавчавадзе) 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T10:21+0400

2023-08-02T10:21+0400

2023-08-02T10:21+0400

илья чавчавадзе

дом-музей ильи чавчавадзе

илья чавчавадзе - грузинский просветитель

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Народный праздник "Илиаоба" (день памяти святого пророка Илии и святого Илии Праведника (Илья Чавчавадзе)) отметят в Доме-музее Ильи Чавчавадзе в селе Сагурамо (регион Мцхета-Мтианети) 2 августа, говорится в сообщении организаторов. В доме-музее будет представлена горная культура Грузии: на протяжении всего дня гости смогут послушать пшавские песни, ближе познакомиться с бытом жителей края Пшав-Хевсурети, увидеть народное мастерство, работы из войлока и многое другое. На мероприятии будет представлена и кухня горного народа – знаменитые хинкали, дамбалхачо (грузинский сыр с плесенью из исторического региона Пшави) и другие изыски. Кульминацией праздника станет концерт, в котором примут участием музыкальные и хореографические ансамбли из Душети, Тианети и Казбеги. Начало праздника в 17:00. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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илья чавчавадзе, дом-музей ильи чавчавадзе, илья чавчавадзе - грузинский просветитель, музей ильи чавчавадзе, тбилиси, сагурамо, мцхета-мтианети, общество, новости, грузия