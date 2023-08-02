https://sputnik-georgia.ru/20230802/natsbank-gruzii-snizil-stavku-refinansirovaniya-280768615.html

Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования

Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования

Национальный банк продолжит нормализацию ставки монетарной политики только низкими темпами, говорится в сообщении регулятора 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T16:00+0400

2023-08-02T16:00+0400

2023-08-02T16:17+0400

экономика

новости

грузия

национальный банк грузии

ставка рефинансирования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830171_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_ff4503c46976461f03fdd3d01c85cc4d.jpg

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 10,5 и до 10,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. Принимая решение не менять монетарную политику, Комитет Нацбанка руководствовался высокой неопределенностью инфляционных тенденций на фоне положительных прогнозов. По данным Нацбанка, если экономический рост останется сравнительно высоким на фоне сильного спроса, это создаст дополнительное давление на инфляцию. При этом, по прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период. В июне годовой уровень инфляции составил 0,6% Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти. Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 13 сентября 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, ставка рефинансирования