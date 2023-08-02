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Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования
Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования
Национальный банк продолжит нормализацию ставки монетарной политики только низкими темпами, говорится в сообщении регулятора 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T16:00+0400
2023-08-02T16:00+0400
2023-08-02T16:17+0400
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национальный банк грузии
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 10,5 и до 10,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. Принимая решение не менять монетарную политику, Комитет Нацбанка руководствовался высокой неопределенностью инфляционных тенденций на фоне положительных прогнозов. По данным Нацбанка, если экономический рост останется сравнительно высоким на фоне сильного спроса, это создаст дополнительное давление на инфляцию. При этом, по прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период. В июне годовой уровень инфляции составил 0,6% Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти. Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 13 сентября 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования
16:00 02.08.2023 (обновлено: 16:17 02.08.2023)
Национальный банк продолжит нормализацию ставки монетарной политики только низкими темпами, говорится в сообщении регулятора
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 10,5 и до 10,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%.
Принимая решение не менять монетарную политику, Комитет Нацбанка руководствовался высокой неопределенностью инфляционных тенденций на фоне положительных прогнозов.
"Несмотря на позитивные тенденции, инфляционные риски остаются высокими. Текущее острое геополитическое положение увеличивает неопределенность на товарных рынках. Вместе с внешними рисками, местные экономические тенденции с точки зрения инфляционного давления требуют внимания", – пояснили в Нацбанке.
По данным Нацбанка, если экономический рост останется сравнительно высоким на фоне сильного спроса, это создаст дополнительное давление на инфляцию.
"Кроме того, надо учесть текущие тенденции на рынке труда. На этом этапе рост заработной платы значительно превышает рост продуктивности трудоустроенных. Долгосрочное сохранение этой тенденции увеличит расходы на производство и в итоге отразится на ценах", – отмечает регулятор.
При этом, по прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период. В июне годовой уровень инфляции составил 0,6%
"С учетом тенденций инфляции и прогнозов, в других равных условиях Национальный банк продолжит нормализацию ставки монетарной политики только низкими темпами", – говорится в заявлении.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.
Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 13 сентября 2023 года.