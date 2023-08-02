Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230802/nazvan-osnovnoy-protivnik-rasshireniya-briks-280758030.html
Назван основной противник расширения БРИКС
Назван основной противник расширения БРИКС
Ранее БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T14:21+0400
2023-08-02T14:21+0400
в мире
новости
китай
индия
бразилия
сергей лавров
владимир путин
мид россии
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/09/273749514_0:124:3073:1852_1920x0_80_0_0_6804c192ecd03513e6f43170ef7e163a.jpg
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Бразилия является основным противником расширения альянса БРИКС, так как опасается того, что альянс потеряет авторитет, если в него допустят другие страны.По данным источников Рейтер, правительство Бразилии будет утверждать, что любое расширение должно быть постепенным, поддерживать региональный баланс и сохранять главенствующую роль пяти постоянных членов, передает РИА Новости.В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть – неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД России Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
китай
индия
бразилия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/09/273749514_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dd1a35ab76a5444b079704bb80320ade.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, китай, индия, бразилия, сергей лавров, владимир путин, мид россии, брикс
в мире, новости, китай, индия, бразилия, сергей лавров, владимир путин, мид россии, брикс

Назван основной противник расширения БРИКС

14:21 02.08.2023
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - Sputnik Грузия, 1920, 02.08.2023
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Ранее БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Бразилия является основным противником расширения альянса БРИКС, так как опасается того, что альянс потеряет авторитет, если в него допустят другие страны.
По данным источников Рейтер, правительство Бразилии будет утверждать, что любое расширение должно быть постепенным, поддерживать региональный баланс и сохранять главенствующую роль пяти постоянных членов, передает РИА Новости.

"Расширение может превратить блок в нечто другое. Позиция Бразилии была связана со сплоченностью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран", – приводит агентство слова одного из чиновников.

В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть – неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла.
На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД России Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0