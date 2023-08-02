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Назван основной противник расширения БРИКС
Назван основной противник расширения БРИКС
Ранее БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T14:21+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Бразилия является основным противником расширения альянса БРИКС, так как опасается того, что альянс потеряет авторитет, если в него допустят другие страны.По данным источников Рейтер, правительство Бразилии будет утверждать, что любое расширение должно быть постепенным, поддерживать региональный баланс и сохранять главенствующую роль пяти постоянных членов, передает РИА Новости.В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть – неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД России Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, китай, индия, бразилия, сергей лавров, владимир путин, мид россии, брикс
в мире, новости, китай, индия, бразилия, сергей лавров, владимир путин, мид россии, брикс
Назван основной противник расширения БРИКС
Ранее БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Бразилия является основным противником расширения альянса БРИКС, так как опасается того, что альянс потеряет авторитет, если в него допустят другие страны.
По данным источников Рейтер, правительство Бразилии будет утверждать, что любое расширение должно быть постепенным, поддерживать региональный баланс и сохранять главенствующую роль пяти постоянных членов, передает РИА Новости
.
"Расширение может превратить блок в нечто другое. Позиция Бразилии была связана со сплоченностью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран", – приводит агентство слова одного из чиновников.
В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть – неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла.
На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД России Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.