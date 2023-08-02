https://sputnik-georgia.ru/20230802/putin-soglasilsya-posetit-turtsiyu--kantselyariya-erdogana-280766046.html

Путин согласился посетить Турцию – канцелярия Эрдогана

Путин согласился посетить Турцию – канцелярия Эрдогана

Наряду с этим турецкий президент заверил Путина, что Анкара намерена продолжить усилия по возобновлению зерновой сделки 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T15:41+0400

2023-08-02T15:41+0400

2023-08-02T15:41+0400

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

москва

анкара

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271835317_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_d8be0d4f21ce3642961428eb6da90af8.jpg

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора согласовали визит российского президента, говорится в сообщении канцелярии Эрдогана.Наряду с этим турецкий президент заверил Путина, что Анкара намерена продолжить усилия по возобновлению зерновой сделки. Если черноморская инициатива не будет действовать долгое время, это никому не пойдет на пользу, отметил он. В личной беседе с Путиным Реджеп Тайип охарактеризовал сделку как "мост мира".Как ранее утверждал Путин, он обсуждал с Эрдоганом возможность личной встречи в Анкаре. Однако во время предвыборной кампании поездка отложилась, дабы на теме визита никто не мог спекулировать. Оппоненты Эрдогана могли бы увидеть в визите Путина попытку повлиять на внутреннюю политику.О возможном визите Эрдогана и Путина ранее говорил и помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, который подтверждал, что Москва и Анкара планируют визит президента РФ в Турцию, но конкретные сроки не озвучивались. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

москва

анкара

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, москва, анкара, в мире, новости