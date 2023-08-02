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Путин согласился посетить Турцию – канцелярия Эрдогана
Путин согласился посетить Турцию – канцелярия Эрдогана
Наряду с этим турецкий президент заверил Путина, что Анкара намерена продолжить усилия по возобновлению зерновой сделки 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T15:41+0400
2023-08-02T15:41+0400
2023-08-02T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора согласовали визит российского президента, говорится в сообщении канцелярии Эрдогана.Наряду с этим турецкий президент заверил Путина, что Анкара намерена продолжить усилия по возобновлению зерновой сделки. Если черноморская инициатива не будет действовать долгое время, это никому не пойдет на пользу, отметил он. В личной беседе с Путиным Реджеп Тайип охарактеризовал сделку как "мост мира".Как ранее утверждал Путин, он обсуждал с Эрдоганом возможность личной встречи в Анкаре. Однако во время предвыборной кампании поездка отложилась, дабы на теме визита никто не мог спекулировать. Оппоненты Эрдогана могли бы увидеть в визите Путина попытку повлиять на внутреннюю политику.О возможном визите Эрдогана и Путина ранее говорил и помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, который подтверждал, что Москва и Анкара планируют визит президента РФ в Турцию, но конкретные сроки не озвучивались. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, москва, анкара, в мире, новости
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, москва, анкара, в мире, новости
Путин согласился посетить Турцию – канцелярия Эрдогана
Наряду с этим турецкий президент заверил Путина, что Анкара намерена продолжить усилия по возобновлению зерновой сделки
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора согласовали визит российского президента, говорится в сообщении канцелярии Эрдогана.
"Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию", – цитирует заявление РИА Новости. Дата визита не указана.
Наряду с этим турецкий президент заверил Путина, что Анкара намерена продолжить усилия по возобновлению зерновой сделки. Если черноморская инициатива не будет действовать долгое время, это никому не пойдет на пользу, отметил он.
В личной беседе с Путиным Реджеп Тайип охарактеризовал сделку как "мост мира".
Как ранее утверждал Путин, он обсуждал с Эрдоганом возможность личной встречи в Анкаре. Однако во время предвыборной кампании поездка отложилась, дабы на теме визита никто не мог спекулировать. Оппоненты Эрдогана могли бы увидеть в визите Путина попытку повлиять на внутреннюю политику.
О возможном визите Эрдогана и Путина ранее говорил и помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, который подтверждал, что Москва и Анкара планируют визит президента РФ в Турцию, но конкретные сроки не озвучивались.