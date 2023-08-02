https://sputnik-georgia.ru/20230802/samolet-air-astana-ekstrenno-sel-v-baku-vmesto-tbilisi-280800022.html

Самолет Air Astana экстренно сел в Баку вместо Тбилиси

Самолет Air Astana экстренно сел в Баку вместо Тбилиси

Вечером в Тбилиси начался сильный дождь с ветром и грозой 02.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Самолет авиакомпании Air Astana, следовавший из Алматы в Тбилиси, экстренно сел в аэропорту Баку из-за грозы в грузинской столице, сообщили Sputnik Грузия в Тбилисском аэропорту. "Самолет прибудет в Тбилиси в 23:40 по местному времени", – сообщили в аэропорту.В аэропорту Баку самолет приземлился в 21:22. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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