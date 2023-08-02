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Самолет Air Astana экстренно сел в Баку вместо Тбилиси
Самолет Air Astana экстренно сел в Баку вместо Тбилиси
Вечером в Тбилиси начался сильный дождь с ветром и грозой 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T22:41+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Самолет авиакомпании Air Astana, следовавший из Алматы в Тбилиси, экстренно сел в аэропорту Баку из-за грозы в грузинской столице, сообщили Sputnik Грузия в Тбилисском аэропорту. "Самолет прибудет в Тбилиси в 23:40 по местному времени", – сообщили в аэропорту.В аэропорту Баку самолет приземлился в 21:22. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Самолет Air Astana экстренно сел в Баку вместо Тбилиси
22:41 02.08.2023 (обновлено: 22:56 02.08.2023)
Вечером в Тбилиси начался сильный дождь с ветром и грозой
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Самолет авиакомпании Air Astana, следовавший из Алматы в Тбилиси, экстренно сел в аэропорту Баку из-за грозы в грузинской столице, сообщили Sputnik Грузия в Тбилисском аэропорту.
"Самолет прибудет в Тбилиси в 23:40 по местному времени", – сообщили в аэропорту.
В аэропорту Баку самолет приземлился в 21:22.