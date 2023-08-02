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Только вперед: вратарь сборной Армении Давид Юрченко об игре в ФК "Телави"

Только вперед: вратарь сборной Армении Давид Юрченко об игре в ФК "Телави"

Продолжение карьеры в качестве профессионального футболиста – вратарь сборной Армении по футболу Давид Юрченко рассказал о своих планах и работе в грузинском... 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T16:17+0400

2023-08-02T16:17+0400

2023-08-02T16:17+0400

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Продолжение карьеры в качестве профессионального футболиста – вратарь сборной Армении по футболу Давид Юрченко рассказал о своих планах и работе в грузинском клубе "Телави" в ходе видеомоста Тбилиси-Ереван.Футболист ответил на вопросы журналистов, а также пользователей Сети. Когда многие думали, что Юрченко уже завершил свою карьеру, футболист упорно тренировался, также играл в медиалиге, где сыграл множество матчей, а уже после попал в футбольный клуб "Телави". "Официально я никогда не говорил, что я повесил бутсы или закончил с большим футболом, просто у меня был маленький этап жизни, когда мне надо было быть с семьей в России, в Москве. В это время я, к несчастью для многих, не лежал на диване, а также занимался своим любимым делом – играл футбол, но не профессионально, не в статусе профессионала", - пояснил Юрченко, отметив, что в то время он выступал в медиалиге. Юрченко также рассказал о своей деятельности в клубе "Телави", о приглашении руководства клуба. Футболист добавил, что ему было приятно узнать, что за ним следили, когда он не играл профессионально. "Меня приятно удивило, что они были в курсе моего состояния, что я не лежу на диване, повторюсь еще раз. Они мне сделали предложение, чтобы я продолжил играть профессионально, на что я с удовольствием согласился, потому что понимаю, что во мне есть огонь, заряд. Я не полностью выдал из себя все, что я хотел бы в футболе, поэтому я согласился продолжить карьеру уже в статусе профессионала", - сказал Юрченко.

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