https://sputnik-georgia.ru/20230802/traditsionnyy-kubok-po-skachkam-proydet-v-bakhmaro-v-avguste--280756424.html

Традиционный кубок по скачкам пройдет в Бахмаро в августе

Традиционный кубок по скачкам пройдет в Бахмаро в августе

Организаторы учредили для победителей Кубка общий денежный призовой фонд – 20 тысяч лари 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T14:59+0400

2023-08-02T14:59+0400

2023-08-02T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Традиционный Кубок Бахмаро по скачкам пройдет в известном грузинском климатическом курорте Бахмаро (регион Гурия) 19 августа, говорится в сообщении организаторов.Основа традиции проведения скачек в Бахмаро была заложена в 30-х годах прошлого века. Скачки в Бахмаро проводятся ежегодно 19 августа – это кульминационный момент празднования христианского праздника Преображения Господне.Ежегодно в спортивном событии принимают участие десятки всадников из Самегрело, Аджарии, Гурии и других регионов страны, а также гости из разных стран мира. Все участники считают, что победа в скачках является делом чести.Цель мероприятия – популяризация скачек как вида спорта в Грузии и развитие самого курорта Бахмаро.В этом году Кубок пройдет при организации производителя источниковых вод "Бахмаро" и "Набеглави" – компании "Цкали маргебели", а также при поддержке муниципалитета Чохатаури и "Банка Грузии".Сказочное видео из сказочного Бахмаро >>>Организаторы учредили для победителей Кубка общий денежный призовой фонд – 20 тысяч лари (около 7,7 тысячи долларов). Также обещают немало подарков и культурно-развлекательных мероприятий для знакомства гостей с популярным курортом.Регистрация участников пройдет накануне, 18 августа, в 12:00 часов (на старте скачек). Начало соревнований 19 августа в 13:00. Состязания пройдут в трех забегах: "Кубок Гурии", "Кубок Набеглави" (по 1 200 метров) и "Кубок Бахмаро" (2 400).Бахмаро – горное село в Чохатаурском районе, расположенное на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря и известное своим целебным климатом.Курорт отличается сочетанием высокогорного альпийского и морского климата, популярен в Грузии и в мире как горный курорт для лечения легочных заболеваний.Исключительные лечебные качества курорта создаются его расположением высоко над уровнем моря, хвойными лесами и близостью черноморского побережья. Сезон в Бахмаро длится с конца июня по начало сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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