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В Бразилии умер старейший житель Земли
В Бразилии умер старейший житель Земли
Жозе Паулино всю жизнь занимался животными, катался верхом и жил в сельской местности 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T15:20+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Старейший житель Бразилии Сеу Жозе Паулино Гомес скончался на 128 году жизни от полиорганной недостаточности.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1, предположительно, родился в августе 1895 года и был самым возрастным жителем планеты.Бразильский долгожитель умер за неделю до своего 128-летия, в случае документального подтверждения его возраста его можно было бы считать старейшим жителем планеты и единственным остававшимся в живых из тех, кто родился в 19 веке. Рекорд среди ныне живущих принадлежит испанке Марии Браньяс Морере, которая родилась в 1907 году и в этом году отпраздновала 116 день рождения.Жозе Паулино всю жизнь занимался животными, катался верхом и жил в сельской местности, предпочитая местные натуральные продукты и традиционную кухню, рассказали изданию его родственники. Езду на лошадях из-за ухудшения здоровья он оставил всего четыре года назад. Причиной смерти мужчины стала полиорганная недостаточность, вероятно, вызванная преклонным возрастом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, бразилия, общество
в мире, новости, бразилия, общество
В Бразилии умер старейший житель Земли
15:20 02.08.2023 (обновлено: 16:22 02.08.2023)
Жозе Паулино всю жизнь занимался животными, катался верхом и жил в сельской местности
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Старейший житель Бразилии Сеу Жозе Паулино Гомес скончался на 128 году жизни от полиорганной недостаточности.
Как сообщает РИА Новости
со ссылкой на портал G1, предположительно, родился в августе 1895 года и был самым возрастным жителем планеты.
"Мужчина умер в возрасте 127 лет в эту пятницу 28 июля в Педра-Бонита в Зона-да-Мата, штат Минас-Жерайс. По данным ЗАГСа Силвы, единственного в городе, Жозе Паулино Гомес, предположительно, родился 4 августа 1895 года, согласно свидетельству о браке, зарегистрированному в 1917 году", – говорится в материале на сайте G1.
Бразильский долгожитель умер за неделю до своего 128-летия, в случае документального подтверждения его возраста его можно было бы считать старейшим жителем планеты и единственным остававшимся в живых из тех, кто родился в 19 веке.
Рекорд среди ныне живущих принадлежит испанке Марии Браньяс Морере, которая родилась в 1907 году и в этом году отпраздновала 116 день рождения.
Жозе Паулино всю жизнь занимался животными, катался верхом и жил в сельской местности, предпочитая местные натуральные продукты и традиционную кухню, рассказали изданию его родственники. Езду на лошадях из-за ухудшения здоровья он оставил всего четыре года назад. Причиной смерти мужчины стала полиорганная недостаточность, вероятно, вызванная преклонным возрастом.