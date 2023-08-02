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В Бразилии умер старейший житель Земли

В Бразилии умер старейший житель Земли

Жозе Паулино всю жизнь занимался животными, катался верхом и жил в сельской местности 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Старейший житель Бразилии Сеу Жозе Паулино Гомес скончался на 128 году жизни от полиорганной недостаточности.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1, предположительно, родился в августе 1895 года и был самым возрастным жителем планеты.Бразильский долгожитель умер за неделю до своего 128-летия, в случае документального подтверждения его возраста его можно было бы считать старейшим жителем планеты и единственным остававшимся в живых из тех, кто родился в 19 веке. Рекорд среди ныне живущих принадлежит испанке Марии Браньяс Морере, которая родилась в 1907 году и в этом году отпраздновала 116 день рождения.Жозе Паулино всю жизнь занимался животными, катался верхом и жил в сельской местности, предпочитая местные натуральные продукты и традиционную кухню, рассказали изданию его родственники. Езду на лошадях из-за ухудшения здоровья он оставил всего четыре года назад. Причиной смерти мужчины стала полиорганная недостаточность, вероятно, вызванная преклонным возрастом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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