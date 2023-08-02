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В Грузии задержали двух фальшивомонетчиков

В Грузии задержали двух фальшивомонетчиков

Обвиняемые почти год осуществляли сбыт фальшивых монет номиналом в 1 лари 02.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Факты изготовления фальшивых монет номиналом 1 лари (0,38 доллара США) выявили сотрудники следственной службы Минфина Грузии, говорится в сообщении ведомства. По данным службы, по делу задержаны два человека. Следствие установило, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной прибыли в регионе Шида Картли с декабря 2022 года до июля этого года систематически осуществляли сбыт фальшивых монет номиналом 1 лари. В результате следственных мероприятий было изъято 524 единицы фальшивых монет номиналом 1 лари. Следствие по делу об изготовлении и сбыте фальшивых денег в крупном размере продолжается. Обвиняемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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