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В Грузии задержали двух фальшивомонетчиков
В Грузии задержали двух фальшивомонетчиков
Обвиняемые почти год осуществляли сбыт фальшивых монет номиналом в 1 лари 02.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-02T10:42+0400
2023-08-02T10:42+0400
2023-08-02T11:10+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Факты изготовления фальшивых монет номиналом 1 лари (0,38 доллара США) выявили сотрудники следственной службы Минфина Грузии, говорится в сообщении ведомства. По данным службы, по делу задержаны два человека. Следствие установило, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной прибыли в регионе Шида Картли с декабря 2022 года до июля этого года систематически осуществляли сбыт фальшивых монет номиналом 1 лари. В результате следственных мероприятий было изъято 524 единицы фальшивых монет номиналом 1 лари. Следствие по делу об изготовлении и сбыте фальшивых денег в крупном размере продолжается. Обвиняемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, сша, шида картли
происшествия, грузия, новости, сша, шида картли
В Грузии задержали двух фальшивомонетчиков
10:42 02.08.2023 (обновлено: 11:10 02.08.2023)
Обвиняемые почти год осуществляли сбыт фальшивых монет номиналом в 1 лари
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Факты изготовления фальшивых монет номиналом 1 лари (0,38 доллара США) выявили сотрудники следственной службы Минфина Грузии, говорится в сообщении ведомства.
По данным службы, по делу задержаны два человека.
Следствие установило, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной прибыли в регионе Шида Картли с декабря 2022 года до июля этого года систематически осуществляли сбыт фальшивых монет номиналом 1 лари.
В результате следственных мероприятий было изъято 524 единицы фальшивых монет номиналом 1 лари.
Следствие по делу об изготовлении и сбыте фальшивых денег в крупном размере продолжается. Обвиняемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.