https://sputnik-georgia.ru/20230802/vozrast--ne-kriteriy-vratar-yurchenko-o-futbolnoy-karere-i-motivatsii---video-280769731.html

"Возраст – не критерий": Вратарь Юрченко о футбольной карьере и мотивации – видео

"Возраст – не критерий": Вратарь Юрченко о футбольной карьере и мотивации – видео

Возраст в футболе, особенно для вратарей, не является важным критерием в карьере, сказал вратарь сборной Армении и ФК "Телави" Давид Юрченко в ходе видеомоста... 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T16:00+0400

2023-08-02T16:00+0400

2023-08-02T16:25+0400

мультимедиа

пресс-центр sputnik грузия

видео

спорт

армения

тбилиси

футбол

пресс-центр

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/02/280768868_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f569412b553fc9701747e1920afa0f82.jpg

Несмотря на то, что многие думали, что Юрченко свою карьеру завершил, сейчас футболист играет за футбольный клуб "Телави", выступающий в высшей лиге грузинского чемпионата.На вопрос журналиста из Тбилиси о главной мотивации Юрченко продолжать карьеру профессионального футболиста в 37 лет, вратарь ответил, что возраст – это всего лишь цифры."В моем понимании, возраст в спорте – не критерий, для вратарей, в частности, потому что у нас немного другая специфика на футбольном поле, у нас нет такого объема физической работы, как есть у ребят, которые бегают. Но мой главный мотиватор – это моя семья, как это ни было бы странно. Это мои дети, моя супруга, которые каждый день мне дают те волны, которые меня заряжают на развитие и прогресс в дальнейшем", – поделился Юрченко.Вратарь подчеркнул, что 37 лет – это не потолок, а просто цифра в паспорте. Однако, благодаря этим цифрам он имеет накопленный опыт и знания, которые может передать молодым ребятам, которые только начинают свою карьеру в футболе.

армения

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео, спорт, армения, тбилиси, футбол, пресс-центр, видео-новости из грузии