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"Запевший музей": грузинский хор "Дидгори" выступит с концертом в Тбилиси

"Запевший музей": грузинский хор "Дидгори" выступит с концертом в Тбилиси

В музее под открытым небом можно будет услышать уникальные образцы гурийского фольклора и народных песен из разных уголков Грузии 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T12:39+0400

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2023-08-02T12:39+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Грузинский хор "Дидгори" выступит с концертом в тбилисском Этнографическом музее под открытым небом 5 августа в рамках проекта "Запевший музей", отмечают организаторы. "Запевший музей" – проект, который особенно радует любителей грузинского фольклора. В течение нескольких месяцев, а именно до конца октября, музей "оживлен" фольклорным песнопением в исполнении различных ансамблей и хоров."Дидгори" споет уникальные образцы гурийского фольклора и народных песен из разных уголков Грузии. Хор "Дидгори"Хор "Дидгори" создан в 2004 году, а дебютировал в 2006 году. "Дидгори" активно выступает в Грузии и за рубежом. С 2012 года ансамбль проводит концерты с местными исполнителями из регионов в рамках проекта "Моя хорошая страна" (Чемо карго квекана).В 2013 году хор выступил на XVI Международном фестивале духовной музыки в Риге "Дидгори" вместе с латвийским государственным хором. На концерте были исполнены произведения латвийских композиторов на мотивы грузинской традиционной музыки.За вклад в популяризацию грузинской песни в номинации "Новое поколение" "Дидгори" был награжден премией и грамотой в 2015 году.Этнографический музейЭтнографический музей под открытым небом был основан в Тбилиси в 1966 году по инициативе известного грузинского этнографа Георгия Читая.Музей представляет миниатюрную модель Грузии и отражает ее многообразную этнокультуру: формы поселений, памятники народного зодчества, материальную и духовную культуру, трудовую биографию, творческое мышление и эстетический вкус грузинского народа.Он расположен в северной части склона у Черепашьего озера и занимает площадь в 52 гектара. На его территории можно увидеть 70 жилых и хозяйственных сооружений из разных регионов Грузии.Музей разделен на 14 географических зон: Картли, Самегрело, Аджария, Самачабло (Цхинвальский регион), Абхазия, Сванети, Хевсурети, Кахети, Месхети, Джавахети, Гурия, Имерети, Рача и Лечхуми.Среди артефактов экспозиционных зон – сельскохозяйственные строения и изделия, боевые оружия и инструменты труда, а также текстильные и керамические материалы.В одиннадцатой зоне музея хранятся историко-археологические памятники. В их числе базилика Сиони V-VI века и богатая коллекция надгробных плит с рельефами. Всего в коллекциях музея числится более 8 тысяч экспонатов.На территории музея систематически проходят различные народные фестивали, выставки и ярмарки. Особое место среди них занимает уже ставший традиционным фестиваль народного творчества "Art Gene", который ежегодно проходит в июле.Здания музея неоднократно использовались в качестве декораций при съемках художественных фильмов. Например, тут снимали картину Наны Джорджадзе "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара" с участием известного французского актера Пьера Ришара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузинская культура, народное творчество и культура грузии, тбилиси, культурная жизнь грузии, грузия