"Запевший музей": грузинский хор "Дидгори" выступит с концертом в Тбилиси
© Courtesy of Didgori ChoirГрузинский хор "Дидгори"
© Courtesy of Didgori Choir
В музее под открытым небом можно будет услышать уникальные образцы гурийского фольклора и народных песен из разных уголков Грузии
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Грузинский хор "Дидгори" выступит с концертом в тбилисском Этнографическом музее под открытым небом 5 августа в рамках проекта "Запевший музей", отмечают организаторы.
"Запевший музей" – проект, который особенно радует любителей грузинского фольклора. В течение нескольких месяцев, а именно до конца октября, музей "оживлен" фольклорным песнопением в исполнении различных ансамблей и хоров.
"Дидгори" споет уникальные образцы гурийского фольклора и народных песен из разных уголков Грузии.
Хор "Дидгори"
Хор "Дидгори" создан в 2004 году, а дебютировал в 2006 году. "Дидгори" активно выступает в Грузии и за рубежом. С 2012 года ансамбль проводит концерты с местными исполнителями из регионов в рамках проекта "Моя хорошая страна" (Чемо карго квекана).
В 2013 году хор выступил на XVI Международном фестивале духовной музыки в Риге "Дидгори" вместе с латвийским государственным хором. На концерте были исполнены произведения латвийских композиторов на мотивы грузинской традиционной музыки.
За вклад в популяризацию грузинской песни в номинации "Новое поколение" "Дидгори" был награжден премией и грамотой в 2015 году.
Этнографический музей
Этнографический музей под открытым небом был основан в Тбилиси в 1966 году по инициативе известного грузинского этнографа Георгия Читая.
Музей представляет миниатюрную модель Грузии и отражает ее многообразную этнокультуру: формы поселений, памятники народного зодчества, материальную и духовную культуру, трудовую биографию, творческое мышление и эстетический вкус грузинского народа.
© photo: Sputnik / StringerЛюди отдыхают, сидя на земле на территории Этнографического музея летним вечером в Тбилиси
Люди отдыхают, сидя на земле на территории Этнографического музея летним вечером в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Он расположен в северной части склона у Черепашьего озера и занимает площадь в 52 гектара. На его территории можно увидеть 70 жилых и хозяйственных сооружений из разных регионов Грузии.
Музей разделен на 14 географических зон: Картли, Самегрело, Аджария, Самачабло (Цхинвальский регион), Абхазия, Сванети, Хевсурети, Кахети, Месхети, Джавахети, Гурия, Имерети, Рача и Лечхуми.
© photo: Sputnik / StringerПраздничные мероприятия в этнографическом музее. Праздник "Тбилисоба" в столице Грузии 1 октября 2022 года
Праздничные мероприятия в этнографическом музее. Праздник "Тбилисоба" в столице Грузии 1 октября 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
Среди артефактов экспозиционных зон – сельскохозяйственные строения и изделия, боевые оружия и инструменты труда, а также текстильные и керамические материалы.
В одиннадцатой зоне музея хранятся историко-археологические памятники. В их числе базилика Сиони V-VI века и богатая коллекция надгробных плит с рельефами. Всего в коллекциях музея числится более 8 тысяч экспонатов.
© Courtesy of Tbilisi Open Air MuseumТбилисский этнографический музей им. Г. Читая
Тбилисский этнографический музей им. Г. Читая
© Courtesy of Tbilisi Open Air Museum
На территории музея систематически проходят различные народные фестивали, выставки и ярмарки. Особое место среди них занимает уже ставший традиционным фестиваль народного творчества "Art Gene", который ежегодно проходит в июле.
Здания музея неоднократно использовались в качестве декораций при съемках художественных фильмов. Например, тут снимали картину Наны Джорджадзе "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара" с участием известного французского актера Пьера Ришара.