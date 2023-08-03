https://sputnik-georgia.ru/20230803/avariya-na-doroge-k-granitse-gruzii-i-armenii--zhertvami-stali-molodye-muzhchiny-280845533.html

Авария на дороге к границе Грузии и Армении – жертвами стали молодые мужчины

Авария на дороге к границе Грузии и Армении – жертвами стали молодые мужчины

Два автомобиля столкнулись на трассе, водитель одной из машин доставлен в больницу 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T17:48+0400

2023-08-03T17:48+0400

2023-08-03T17:48+0400

грузия

новости

происшествия

дтп

марнеули

садахло

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Страшная авария произошла на дороге Марнеули-Садахло на востоке Грузии, в результате которой погибли два молодых человека, сообщает телекомпания "Рустави 2". Среди пострадавших – водитель одной из машин. Он доставлен в больницу. По имеющейся информации, автомобиль марки Ford врезался в автомобиль марки Opel Corsa. На месте происшествия мобилизована патрульная полиция. О других деталях происшествия пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, дтп, марнеули, садахло